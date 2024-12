Mercato Napoli, l’annuncio spiazza tutti: svolta per il grande ritorno

Mercato Napoli, arriva la notizia che scuote i tifosi ed accende i loro sogni: arriva la svolta inattesa per il ritorno di un grande ex. Si tratta di un calciatore che farebbe al caso di Antonio Conte e vediamo come stanno realmente le cose e quali sono i margini per la buona riuscita di questa operazione.

Come è noto, in casa Napoli l’attenzione nei confronti della sessione di gennaio non può non essere massima. Sono tanti, in tal senso, gli aspetti da tenere in considerazione. Ferma restando la necessità di evitare follie in termini economici dopo gli enormi sforzi fatti questa estate, resta la assoluta necessità di rinforzare questa rosa. Ancor di più dopo i recenti risultati.

Come si suol dire, infatti, l’appetito vien mangiando e guai a prendere con leggerezza questa ghiotta occasione che è arrivata di poter lottare di nuovo per il titolo dopo la parentesi da incubo della passata annata. Proprio per questo motivo, a quanto pare, sta prendendo piede l’indiscrezione di un ritorno che riaccendere i sogni dei tifosi ancora di più.

Mercato Napoli, annuncio che scuote i tifosi: le ultime

Sono due sostanzialmente i colpi che si aspetta Antonio Conte in questa sessione invernale dalla sua dirigenza. La priorità assoluta è data dalla necessità di intervenire per puntellare la linea di difesa, la seconda è quella di provare a rinforzare anche la mediana, visto che manca ad oggi un giocatore che possa alternarsi con Anguissa.

Il noto giornalista napoletano Carlo Alvino, però, da sempre vicino al club azzurro, ha aperto ad uno scenario che avrebbe del clamoroso. In una intervista concessa ai microfoni di Tele Vomero, ha parlato in maniera inattesa di un ritorno all’ombra del Vesuvio di Kalidou Koulibaly, che con il Napoli ha un legame fortissimo. Andiamo a vedere perché sarebbe possibile.

Napoli, svolta per il grande ritorno? Parla Alvino

Il centrale autore di imprese straordinarie con la maglia del Napoli è in uscita dall’Al-Hilal, dal momento che la sua esperienza in terra saudita non è andata come da aspettative.

Proprio in ragione di ciò Carlo Alvino ha voluto lanciare questa idea di mercato. Da vedere se si trasformerà in qualcosa di concreto. Certo che per Koulibaly tornare al Napoli per provare a vincere lo Scudetto, dopo che per anni lo ha inseguito, sarebbe una sfida da cogliere al volo.