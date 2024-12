Nuovo esonero, svolta inattesa: Mancini torna in Italia

In maniera del tutto inattesa dopo l’addio in Arabia Saudita tra mille polemiche, Roberto Mancini è pronto a rimettersi in pista ed a farlo con una scelta totalmente inaspettata. Si spalancano le porte di un suo ritorno in Italia ed i tifosi sono pronti ad esultare. L’esonero in tal senso è davvero imminente.

Come è noto, la posizione per gli allenatori in Serie A ed in generale in Italia è sempre in bilico. Sono quasi sempre, infatti, i primi ed anche gli unici a pagare nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto. Ed in questa stagione questa tendenza è stata rispettata pienamente e senza nessuna esitazione.

In tal senso, sono diversi gli allenatori sulla graticola, come si suol dire metaforicamente parlando. Ed ogni settimana si rincorrono senza apparente soluzione di continuità delle indiscrezioni relative a possibili esoneri. In tal senso, arriva la svolta per un club, che è pronto a cambiare guida tecnica ed a puntare con decisione proprio su Roberto Mancini.

Nuovo esonero, salta un’altra panchina in Italia

Siamo al cospetto di un allenatore che ha fatto cose straordinarie in carriera ovunque abbia allenato, dall’Inter alla Nazionale Italiana, passando per la Lazio, la Galatasaray ed il Manchester City. In tal senso, l’unica nota stonata è stata la parentesi alla guida della Nazionale saudita, con questa esperienza che è stata rovinosa.

Stando a quanto raccontato da “Ilgiornaledellosport“, infatti, Roberto Mancini potrebbe a sorpresa tornare alla Sampdoria, che sta riflettendo sulla possibilità, allo stato attuale delle cose molto concreta, di esonerare Andrea Sottil. Ed i tifosi sperano vivamente che il nuovo tecnico possa essere l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana.

Mancini torna in Italia: grande suggestione

Al momento, chiaramente, con la Sampdoria in Serie B, si tratta di una strada in salita, ma Mancini non ha mai nascosto la volontà di tornare lì dove è riuscito ad esprimersi al meglio da calciatore. Da parte sua la porta è aperta, ma lo sforzo economico per il club sarebbe enorme.

Inoltre, è da considerare che sarebbe il terzo allenatore diverso per la Samp in questa stagione quando siamo giunti solo a dicembre. E di conseguenza anche per il bilancio del club sarebbe un qualcosa di estremamente pesante da tollerare e da gestire.