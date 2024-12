Mercato Napoli, occhi sul nuovo Jorginho: ecco l’annuncio

Mercato Napoli, sono tante le operazioni che gli azzurri stanno portando avanti senza apparente soluzione di continuità nel tentativo di portare ad Antonio Conte i rinforzi di cui ha un gran bisogno. In tal senso, arriva una svolta dal momento che Manna si muove per il nuovo Jorginho. Ed arriva un importante annuncio.

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta facendo un gran lavoro in sede di calciomercato, dal momento che a differenza dell’estate sa che da una parte c’è meno tempo a disposizione e dall’altra anche le risorse scarseggiano. Bisogna, dunque, fare molta attenzione a completare la rosa a disposizione di Antonio Conte, senza però far sanguinare le finanze.

Sono tanti, proprio in ragione di ciò, i profili che il Napoli sta seguendo in sede di mercato ed ora il direttore sportivo di fiducia di Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi sul nuovo Jorginho. Si tratta di un regista che fa al caso di Antonio Conte ed andiamo a vedere le ultime, dal momento che è arrivato anche un annuncio a riguardo.

Mercato Napoli, piace il nuovo Jorginho: le ultime

Allo stato attuale delle cose, infatti, nella posizione di vertice basso di centrocampo e di regista, come si diceva un tempo, c’è un mostro sacro come Stanislav Lobotka, con Gilmour che sta crescendo di settimana in settimana alle sue spalle. Lo slovacco, però, continua ad avere tanti estimatori e per questo Manna valuta le alternative.

Come raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, il Napoli ha messo nel mirino per il mercato di gennaio Reda Belahyane, talento marocchino che si sta mettendo in gran luce con la maglia dell’Hellas Verona. E per questa operazione arriva un importante annuncio.

Napoli, annuncio sul futuro del regista: come stanno le cose

Come raccontato dal giornalista Simone Antolini, che in giornata ha incontrato il ds del Verona Sean Sogliano, a Radio Kiss Kiss Napoli, Belahyane è uno dei papabili per salutare a gennaio. E non è tutto.

A quanto pare, infatti, per l’ottimo regista, da molti considerati il nuovo Jorginho per il suo modo di giocare, ci sono stati almeno due contatti caldi. Uno potrebbe essere proprio il Napoli, così come è noto che piace e tanto anche alla Lazio. Insomma, si tratta di una pista da tenere attentamente in considerazione.