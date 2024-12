Mercato Napoli, svolta per il centrale: assist dal PSG e beffa Inter

Mercato Napoli, arriva la svolta per il difensore centrale chiesto da Antonio Conte. In tal senso, l’assist decisivo per questa operazione arriva direttamente dal Paris Saint Germain e rappresenta una autentica beffa per l’Inter. I nerazzurri da tempo si muovono sulle tracce del calciatore. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

In sede di calciomercato i colpi di scena sono praticamente sempre all’ordine del giorno ed anche in vista di gennaio la strada tracciata sembra andare proprio in questa direzione. In tal senso, come è noto, la priorità fissata da Antonio Conte ed anche da tutta la dirigenza è quella di prendere un difensore centrale.

Alle spalle di Amir Rrahmani e di Alessandro Buongiorno, infatti, non danno le adeguate garanzie né Rafa Marin né Juan Jesus. E sulla carta, davanti alle loro possibili cessioni, il club non può non valutare degli innesti per alzare il livello. In tal senso, adesso arriva una svolta con un assist decisivo che può arrivare direttamente dal Paris Saint Germain.

Mercato Napoli, svolta per il difensore centrale: Conte accontentato

Come detto, un centrale di difesa serve come il pane ma bisogna tenere in considerazione le esigenze economiche del club con quelle tecniche e tattiche dell’allenatore. Ed ora una svolta decisiva da questo punto di vista può arrivare grazie ad una mossa del tutto a sorpresa del Paris Saint Germain. Andiamo a vedere per quale motivo.

Stando a quanto raccontato da RMC Sport, infatti, il PSG è pronto a tornare seriamente all’attacco per Victor Osimhen. Dopo che Luis Enrique si era opposto all’arrivo del nigeriano, adesso pare che se ne sia convinto ed a gennaio partirà l’assalto decisivo. In tal senso, può arrivare una svolta importante anche per la difesa degli azzurri.

Napoli, assist dal PSG e beffa per l’Inter: le ultime sull’affare

Nel momento in cui dovessero arrivare i soldi della cessione dell’ex Lille, infatti, il Napoli avrebbe la forza economica per affondare il colpo su uno dei profili forse più interessanti tra quelli sondati di recente. Vale a dire Bijol dell’Udinese.

Con i friulani c’è un ottimo rapporto orma da diverso tempo e con la liquidità derivante da questa cessione illustre il Napoli avrebbe tutte le carte in regola per bruciare l’Inter, che da tempo segue Bijol per completare la propria linea difensiva.