Serie A: lesione e lungo stop, tegola per il tecnico

Brutte notizie per quanto riguarda un tecnico di Serie A. Il giocatore si è fermato per un problema muscolare e ci sono tre settimane di stop

In Serie A le notizie per quanto riguarda gli infortuni non sono assolutamente positive. Un calciatore si è fermato per un problema fisico e le notizie non sono sicuramente positive. Lo stop è più lungo del previsto e per questo motivo il tecnico dovrà trovare una soluzione per cercare di sopperire a questa assenza.

La speranza è che si trattasse di un problema meno grave, ma purtroppo non è così. Ora non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire quanto questo infortunio possa pesare sui risultati della squadra. Di certo per il tecnico non è una buona notizia ed ora bisognerà provare a cercare di trovare una soluzione differente per portare ad ottenere dei grandi risultati anche senza un calciatore che rappresenta una figura molto importante.

Serie A: confermata la lesione, i tempi di recupero

Infortunarsi in questo periodo non è mai semplice. Siamo nella fase centrale della stagione e ogni problema rischia di costare caro in classifica. La speranza del tecnico era quella che si poteva trattare di un problema meno grave del previsto, ma in realtà non è così e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime giornate per capire meglio cosa succederà nella corsa alle prime posizioni della classifica.

Orsolini ha rimediato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro con tempi di recupero che si aggirano intorno alle tre settimane. A questo punto l’infortunio toglie dai giochi l’esterno offensivo fino al termine dell’anno e si rientrerà quasi certamente ad inizio 2025. Una tegola non di poco conto considerato il momento della squadra felsinea e l’importanza che ha il giocatore nei rossoblu. Italiano ora dovrà trovare una soluzione per consentire di superare il periodo senza il proprio bomber e guardare con fiducia al futuro.

Di certo l’infortunio di Orsolini arriva in un momento della stagione non semplice e per questo motivo Italiano dovrà trovare una soluzione differente per poter guardare con maggiore fiducia al futuro. Per il resto la parola spetterà al campo e non ci resta che attendere ancora qualche settimana per avere un quadro più chiaro della situazione.