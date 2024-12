Napoli: arriva il bomber da 45 mln, si chiude in estate

I partenopei lavorano per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. C’è l’idea di un bomber da 45 milioni di euro e si può chiudere a giugno

Il Napoli vuole un vice-Lukaku di assoluto livello. Le difficoltà di Simeone e Raspadori sono ormai ben note a tutti e si potrebbe decidere di attuare una strategia diversa da quella detta fino ad oggi. La permanenza del Cholito fino alla prossima estate e poi l’assalto al giocatore destinato a rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Konur, c’è un profilo che stuzzica molto i partenopei e non è da escludere un tentativo per il prossimo calciomercato estivo.

Si tratta di una operazione non assolutamente semplice per diversi motivi a partire dal prezzo. Ma il Napoli ci ragiona per capire meglio cosa succederà e se ci sarà la possibilità di piazzare questo colpo di calciomercato. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’idea di un vice Lukaku non è assolutamente tramontata e sono diverse le soluzioni al momento vagliate dalla società. Il profilo di Bonny non è assolutamente passato in secondo piano, ma il tecnico ha chiesto un profilo di livello per alzare il livello dell’attacco e per questo motivo c’è la possibilità di fare un tentativo con un giocatore di assoluto talento.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli sarebbe sulle tracce di Matheus Cunha dei Wolves. L’attaccante piace a diversi club e il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe portare la dirigenza inglese a valutare la sua cessione durante il calciomercato estivo per guadagnare i suoi 45 milioni di euro. Una operazione non semplice da portare a termine per diversi motivi, ma c’è comunque la volontà di fare un tentativo per avere un quadro più chiaro sulla fattibilità dell’operazione.

Molto dipenderà dalla cessione di Osimhen. Con quei soldi si potrà andare a prendere un attaccante di livello e il nome di Matheus Cunha è assolutamente da considerare soprattutto in ottica calciomercato invernale. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se questa opzione si potrà sviluppare oppure resterà una semplice idea.