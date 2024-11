Napoli: comprano Osimhen, scambio decisivo

Destinazione a sorpresa per il nigeriano. Contatti in corso con l’agente e non è da escludere la fumata bianca. I dettagli dell’operazione

Al Galatasaray sta facendo molto bene e Osimhen è diventato uno degli attaccanti più ambiti a livello internazionale. Fino a questo momento nessuna squadra ha realmente fatto sul serio, ma le cose potrebbero cambiare presto visto che ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il nigeriano.

Secondo le informazioni di areanapoli.it, un club avrebbe avuto dei contatti con l’entourage di Osimhen per un trasferimento durante il calciomercato invernale. Siamo al momento nella fase embrionale e la strada fino alla prossima estate è molto lunga. Ma diciamo che si è entrati nella trattativa e per questo motivo è un qualcosa da tenere in considerazione. Attenzione anche alla possibilità di uno scambio che potrebbe sbloccare la trattativa.

Napoli: svolta Osimhen, lo scambio sblocca l’affare

Il Napoli guarda a Osimhen come una delle pedine importanti per guadagnare una cifra importante da reinvestire in entrata. Ma non è da escludere la possibilità di uno scambio. Siamo solamente nel campo delle ipotesi e per questo motivo può succedere di tutto. Ma i contatti sono in corso e per questo motivo non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno delle certezze sul destino del nigeriano.

Stando alle indiscrezioni, il Real Madrid ha volontà di prendere un nuovo attaccante e il nome di Osimhen è quello in pole position per rinforzare il reparto offensivo durante il calciomercato estivo. Il Napoli continua a chiedere i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, ma non è da escludere che i Blancos decidano di mettere sul piatto il cartellino di Nico Paz per cercare di abbassare il prezzo. La strada è sicuramente molto lunga fino all’estate e non è da escludere che si possa comunque trovare una soluzione differente.

Di certo il Napoli spera che la cessione di Osimhen possa sbloccare il proprio calciomercato. Da capire se i soldi che arriveranno saranno quelli della clausola rescissoria oppure assisteremo all’inserimento di una contropartita. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro e capire come si svilupperà la situazione.