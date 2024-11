Napoli: tegola per il tecnico, nuovo infortunio

Non arrivano buone notizie dall’infermeria. Un giocatore si è fermato e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Ecco come sta

Siamo entrati nella fase centrale del campionato e in questo momento ogni punto è sicuramente molto importante e potrebbe essere decisivo per il destino della stagione. La speranza da parte dei tecnici è che si possa affrontare il periodo senza particolari intoppi dal punto degli infortuni, ma non sempre arrivano delle buone notizie. Un giocatore si è fermato e le sue condizioni saranno valutate con calma nelle prossime ore.

La speranza da parte del tecnico è che non sia niente di grave e l’infortunio non lo tenga fuori per molto tempo. Ma le sensazioni non sono positive e per questo motivo il rischio è quello di dover fare i conti con un problema fisico importante. Naturalmente per il momento non si hanno delle certezze e bisognerà aspettare le prossime ore per capire meglio cosa succederà.

Napoli: brutte notizie per il tecnico, si ferma

L’infortunio in questione riguarda il Napoli anche se in parte direttamente. I partenopei seguono da vicino la vicenda nella speranza che si possa comunque magari arrivare ad una buona notizia per Antonio Conte. Ma siamo comunque nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

Sul cammino dei partenopei, infatti, c’è la Lazio in Coppa Italia e in casa biancoceleste è scattato l’allarme Vecino. Il giocatore è uscito dalla sfida contro il Ludogorets lamentando un problema alla coscia e la possibilità di un infortunio muscolare è assolutamente una possibilità. A questo punto la sua presenza contro gli azzurri è a forte rischio, ma non si hanno certezze e per questo motivo si aspettano i controlli medici per avere un quadro più chiaro e capire quando potrà rientrare a disposizione.

Per il momento il recupero di Vecino contro il Napoli sembra essere a forte rischio. Naturalmente si attendono gli approfondimenti del caso per avere un quadro più chiaro e i tempi di recupero. L’infortunio del centrocampista non è sicuramente una buona notizia per Baroni che sperava di poter girare un po’ i suoi uomini. A questo punto non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro e capire quando il giocatore rientrerà a disposizione del proprio tecnico.