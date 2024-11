Napoli: tegola Mazzocchi, si allungano i tempi di recupero

L’infortunio dell’esterno destro inizia a preoccupare un po’ in casa partenopea. Il giocatore starà fuori per diverse partite. Quando rientrerà in campo

Brutte notizie in casa Napoli dopo l’infortunio di Mazzocchi. L’esterno destro ha giocato solo pochi minuti contro la Roma e alla fine ha sentito un fastidio muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva ed è iniziato il percorso per ritornare il prima possibile a disposizione di Antonio Conte. Purtroppo non è assolutamente un problema di poco conto e sappiamo come il tecnico leccese ha sempre attuato una sorta di precauzione quando si tratta di intoppi simili.

E i tempi di recupero di Mazzocchi dall’infortunio rischiano di essere più lunghi di quelli previsti in un primo momento. Il Napoli non si è pronunciato su quando il giocatore potrà rientrare a disposizione anche perché le incognite sono diverse. Ma l’edizione odierna del Corriere dello Sport si è sbilanciato un po’ sul ritorno dell’esterno in gruppo.

Napoli: infortunio Mazzocchi, le partite che salta

Al momento la certezza è rappresentata che Mazzocchi dovrà stare fuori almeno 15-20 giorni. Ma, essendo un problema muscolare non di poco conto, i tempi potrebbero anche essere più lunghi e, di conseguenza, rientrare solamente con il nuovo anno. Per adesso siamo solamente nel campo delle ipotesi visto che non si hanno sicurezze di quello che potrà accadere durante il periodo di recupero.

Ma il quotidiano italiano parla di circa 30-40 giorni di stop e quindi il rientro di Mazzocchi a disposizione di Conte solamente contro la Fiorentina il 4 gennaio. Ma non è da escludere una convocazione la settimana prima con il Venezia. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi visto che molto dipenderà da come andrà il periodo di recupero e se ci saranno intoppi oppure no. Di certo non è assolutamente una buona notizia considerata la mancanza di una alternativa a Di Lorenzo in questa parte di campionato.

L’infortunio di Mazzocchi conferma la necessità di dover intervenire sul calciomercato per rinforzare la zona destra del campo. Conte ha più volte segnalato il bisogno di avere un nuovo giocatore in quel ruolo e vedremo se questo intoppo porterà ad accelerare oppure no. Di certo fino a gennaio si dovrà fare i conti con una specie di emergenza e si chiederà a Di Lorenzo un sacrificio.