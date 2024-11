Napoli: tegola per Conte, lesione e lungo stop

Brutte notizie per gli azzurri dall’infermeria. I controlli hanno confermato l’infortunio e i tempi di recupero non sono brevi. I dettagli

Dopo la vittoria fondamentale contro la Roma, il Napoli è tornato in campo per preparare la sfida contro il Torino. Partita non facile per gli uomini di Conte considerato anche il momento non facile da parte dei granata. Massima attenzione, quindi, e obiettivo di portare a casa i tre punti. Per i partenopei, però, non arrivano buone notizie dall’infermeria. Un calciatore si è fermato e dovrà stare ai box per diverse settimane a causa di una lesione.

L’infortunio è stato confermato dagli esami strumentali ed ora è iniziato il percorso riabilitativo per cercare di recuperare nel minor tempo possibile e ritornare a disposizione di Conte. Non sicuramente una buona notizia per il Napoli considerate le tre partite in una settimana con il ritorno della Coppa Italia.

Napoli: confermata la lesione, i tempi di recupero

Una notizia che è stata un po’ come un fulmine a ciel sereno in casa Napoli. Nessuno si aspettava un infortunio simile anche perché il calciatore aveva lasciato il campo sulle sue gambe senza dare particolari problemi. Ma in realtà qualcosa che non andava c’era e gli esami strumentali hanno confermato purtroppo la brutta notizia per i partenopei e Antonio Conte.

Il fastidio muscolare accusato da Mazzocchi al termine della gara contro la Roma si è trasformato in una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Un problema simile a quello accusato da Meret e i tempi di recupero potrebbero aggirarsi intorno ai 30-40 giorni. Questo significa per lui 2024 finito e rientro in campo il prossimo anno. Non una buona notizia per Conte considerata la Coppa Italia e una valida alternativa a destra a Di Lorenzo. Una tegola che rappresenta un nuovo esame da superare per i partenopei.

Un infortunio che costringerà Conte a fare tutti i ragionamenti del caso anche per capire eventualmente come far rifiatare Di Lorenzo almeno in Coppa Italia. Non è da escludere l’utilizzo di Spinazzola su quella fascia in caso di emergenza oppure l’utilizzo di Zerbin un po’ più arretrato. Sicuramente l’infortunio di Mazzocchi non è una buona notizia e conferma la necessità di un intervento sul calciomercato per trovare un altro giocatore sull’esterno di destra.