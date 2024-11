Napoli: blitz di Manna, firma subito

Il calciomercato dei partenopei è pronto ad entrare nel vivo. I dirigenti azzurri sono pronti a piazzare un colpo importante per il futuro

In casa Napoli il calciomercato inizia ad entrare nel vivo. Dopo settimane dove le valutazioni hanno fatto da padrone, Manna e De Laurentiis sono pronti a regalare a Conte i primi rinforzi. Secondo le informazioni di tuttomercatoweb.com, in questi giorni la dirigenza ha intrapreso i contatti con l’agente di un giocatore per valutare la possibilità di piazzare questo colpo tra gennaio oppure luglio.

I rapporti tra entourage e Napoli sono ottimi e questo potrebbe facilitare l’operazione di calciomercato. Naturalmente per il momento siamo solo nella fase embrionale della trattativa e non è da escludere che si possa rinviare tutto in estate. Ma il giocatore piace ai partenopei e quando si muovono Manna e De Laurentiis significa che si vuole fare sul serio. Restano da capire le tempistiche e i costi di questa operazione.

Calciomercato Napoli: Manna lo vuole, contatti con l’agente

Il Napoli ragiona su come rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ma i ragionamenti del direttore sportivo dei partenopei non si fermano solamente all’immediato. Manna, infatti, sta lavorando anche per il futuro e l’obiettivo è quello di portare in azzurro i migliori talenti presenti sul panorama nazionale e internazionali.

Tra questi c’è sicuramente Francesco Pio Esposito. Il ragazzo di Castellammare di Stabia si sta mettendo in mostra con la maglia dello Spezia e Manna ha già avuto un contatto con Giuffredi. L’ipotesi è quella di provare a portarlo a Napoli durante il calciomercato estivo anche se non sarà per nulla semplice. Le prestazioni del classe 2005 sono sotto gli occhi di tutti e l’Inter non si priverà assolutamente del proprio talento. In caso di apertura, i partenopei sono pronti a riportare a casa uno dei migliori prospetti sul panorama italiano. In questa stagione ha già messo a segno sette reti in 12 partite.

Numeri che candidano Esposito ad essere un ottimo vice Lukaku. È normale che giocare con il Napoli le cose sono destinate a cambiare e da parte sua ci dovrà essere un salto di qualità importante. Ma le qualità non mancano e la squadra partenopea ci pensa in chiave calciomercato estivo. Molto dipenderà da come si comporterà l’Inter. Difficile che i nerazzurri si priveranno del giocatore, ma nulla è da escludere soprattutto in caso di proposte importanti.