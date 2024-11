Napoli: Inter beffata, si chiude per 25 mln

I partenopei a sorpresa potrebbero chiudere un colpo importante. Prezzo fissato a 25 milioni di euro e nerazzurri pronti ad essere superati

È un Napoli che inizia a lavorare seriamente sul calciomercato. Manca ancora un mese all’apertura della sessione invernale, ma la dirigenza è già attiva e presto potrebbe chiudere i primi colpi. L’obiettivo è quello di dare da subito i primi rinforzi al tecnico senza spendere molto, ma non è da escludere che alla fine si possa comunque fare un sacrificio economico per rendere più forte almeno un reparto anche in vista del prossimo futuro.

E per un giocatore il Napoli potrebbe arrivare a spendere circa 25 milioni di euro. Stando a quanto riferito da calciomercato.it, è questo il prezzo fissato dalla società per cedere il proprio tesserato durante il calciomercato invernale. Una valutazione comunque importante e per questo motivo non semplice da sborsare durante il mese di gennaio. Ma non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione.

Calciomercato Napoli: svolta improvvisa, si chiude

Il Napoli lavora con attenzione per cercare di chiudere alcuni colpi da subito. Come ben sappiamo, uno dei principali obiettivi per la difesa è quello di un centrale. Si sta provando a individuare il profilo giusto e magari anche economico considerato che siamo a gennaio e non sempre si riesce a spendere una cifra importante.

Comunque, stando a quanto riferito da calciomercato.it, il Napoli per comprare Bijol dovrà spendere una cifra intorno ai 25 milioni di euro. L’Udinese comunque non ha intenzione di abbassare le pretese convinta che in estate potrà guadagnare di più da questa cessione. Quindi una operazione molto complessa e destinata in un prossimo futuro a tenere banco per diverso tempo. Al momento, come spiegato in precedenza, siamo solamente nella fase embrionale e la strada è molto lunga e ricca di ostacoli.

Vedremo se il Napoli alla fine riuscirà a comprare Bijol sul calciomercato oppure deciderà di puntare su altri giocatori. Di certo il nome del centrale dell’Udinese è uno dei profili che piacciono molto a Conte per rinforzare il reparto difensivo. La trattativa, però, non si preannuncia semplice visti i 25 milioni e per questo motivo non è detto che alla fine si vada su obiettivi diversi.