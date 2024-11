Napoli: Manna lo prende dal Lipsia, il giocatore dice sì

I partenopei sono molto attivi sul calciomercato e ragionano sulla possibilità di piazzare un colpo a sorpresa. C’è la disponibilità al trasferimento

Manca ormai un mese al calciomercato invernale e in casa Napoli si ragiona sulla possibilità di acquistare alcuni giocatori da dare ad Antonio Conte. Le priorità, come detto in più di un’occasione, sono quelle di un esterno destro e un centrale. Ma in casa partenopea non si esclude la possibilità di prendere altri rinforzi per rendere la squadra ancora più forte. Naturalmente molto dipenderà dalle uscite e dalle occasioni che ci saranno.

Un giocatore ha aperto alla possibilità di approdare in Italia durante il calciomercato invernale e il Napoli potrebbe valutare questa opzione. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro chiaro e capire come ci si muoverà sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, arriva dal Lipsia

Il Napoli ragiona anche sulla possibilità di rinforzare l’attacco. Simeone e Raspadori non stanno dando le garanzie previste e per questo motivo Conte ha chiesto alla società un sacrificio maggiore per avere un vice Lukaku. Molto dipenderà dalle uscite e con la partenza dei due giocatori (o almeno uno) ci potrebbe essere un tentativo per arrivare alla fumata bianca.

André Silva è ormai ai margini del Lipsia e ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha confermato la sua intenzione di voler tornare in Serie A per lasciare il segno. Una proposta nel calciomercato di gennaio potrebbe essere presa in considerazione viste le sue difficoltà a trovare spazio in Germania. Al momento comunque siamo solamente nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione e se ci potrà essere questa chance oppure no.

André Silva rappresenta un nome sicuramente molto importante per il Napoli visto potrebbe consentire di far riposare Lukaku durante la stagione. Il calciomercato invernale è comunque molto lungo e per questo motivo non sono da escludere delle sorprese sia in entrata che in uscita. Il giocatore è una occasione da valutare e i ragionamenti sono in corso da parte della dirigenza partenopea.