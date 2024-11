Giuntoli beffa il Napoli: lo prende la Juventus a gennaio

Considerata l’insistenza di Antonio Conte, si credeva che il calciatore potesse vestire la maglia del Napoli a partire dal prossimo calciomercato invernale, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, con un blitz di Cristiano Giuntoli, alla Cristiano Giuntoli, la Juventus avrebbe anticipato la concorrenza partenopea aggiudicandosi uno dei talenti più interessanti della Serie A. C’è comunque da dire che fino a quando non ci saranno le firme sui contratti, tutto è possibile, con Aurelio De Laurentiis che lavorerà sotto traccia per cercare di stravolgere nuovamente la situazione facendo lui uno scherzetto al suo vecchio direttore sportivo.

L’impressione, però, è che si stia viaggiando in una direzione ben precisa, con meta finale Torino piuttosto che Napoli.

Giuntoli beffa il Napoli: colpo dalla Serie A

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, il cui evolversi avrebbe subito una brusca frenata. Stando alle ultime notizie, infatti, le strategie del club di Aurelio De Laurentiis sarebbero state completamente stravolte per colpa della Juventus, prepotentemente inseritasi nella corsa ad uno degli obiettivi principali della dirigenza partenopea.

Considerata la figura di Antonio Conte, è quasi come se il Napoli avesse preso sotto gamba la concorrenza della Vecchia Signora, che con Cristiano Giuntoli ha iniziato a lavorare sotto traccia per il calciatore già qualche mese fa per riuscire nell’intento di mettere la freccia e superare non solo il club partenopeo, ma anche tutti gli altri club interessati al giocatore. Detto, fatto, visto che oggi è la Juventus la squadra che sembrerebbe essere in vantaggio per l’ingaggio del calciatore.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Nicolò Schira sulle pagine de Tuttosport, nonostante il forte pressing del Napoli, il futuro di Patrick Dorgu potrebbe essere in bianconero, anche se al momento fare un pronostico è piuttosto complicato, complice la moltitudine di squadre coinvolte in questa corsa.

Duello Napoli-Juventus ma non solo

La Juventus avrebbe messo la freccia nella corsa a Patrick Dorgu, superando un Napoli forse troppo sicuro dei propri mezzi. Ad oggi il club partenopeo rischia seriamente di rimanere con un pungo di mosche in mano, anche se alla fine tutto è possibile, soprattutto quando si parla di calciomercato.

Sì, perché alla fine questo sforzo della Vecchia Signora potrebbe anche non essere ripagato, considerato l’interesse per il giocatore di altre due squadre che starebbero semplicemente scrutando la situazione prima di muoversi in maniera concreta, ovvero Milan e Tottenham. Il tutto, però, potrebbe essere nella mani del Napoli, anche perché quel colloquio al termine della sfida del Maradona tra Conte e Dorgu potrebbe avere un peso specifico importante in queste operazioni. Staremo a vedere.