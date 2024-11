Conte stravolge il Napoli in vista del Torino: la decisione

Il Napoli oramai sembrerebbe aver trovato la sua dimensione, la quadra definitiva, eppure Conte potrebbe metterci ancora una volta la mano.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino starebbe pensando di cambiare un po’ l’undici titolare in vista della sfida del prossimo weekend contro il Torino di Paolo Vanoli, partita importantissima, per non dire fondamentale, in ottica scudetto, soprattutto se si considerano gli scontri diretti della giornata. Antonio Conte ha però fiducia in tutti i giocatori della sua rosa, ed è per questo che valuterebbe questa possibilità, anche se dalle parti di Castelvolturno non sarebbe ancora trapelata alcuna notizia del genere.

Conte cambia ancora una volta il Napoli

Nonostante il salentino abbia finalmente trovato una quadra per il suo Napoli, nel prossimo weekend di campionato Antonio Conte potrebbe cambiare ancora. Questo è quanto trapelato in questi ultimi giorni da Castelvolturno, anche se l’impressione è che difficilmente si opterà per uno stravolgimento vero e proprio della formazione in un momento così importante e delicato della stagione, dove cinque squadra sono racchiuse tutte nell’arco di 1 punto.

L’allenatore del Napoli potrebbe però decidere di rischiare dando ancora più responsabilità ai propri giocatori, dei quali si fida ciecamente sennò non penserebbe neanche ad una cosa del genere. Eppure, nonostante tutto questo preambolo, l’impressione è che si viaggi spediti verso un’unica, precisa, direzione, con Antonio Conte che alla fine avrebbe le idee già piuttosto chiare su chi scenderà in campo dal primo minuto allo stadio Grande Olimpico di Torino contro la formazione di Paolo Vanoli.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il Napoli di domenica sarà lo stesso visto la scorsa settimana contro la Roma, con qualche modifica che verrà effettuata solo nel momento in cui il salentino dovesse perdere un altro giocatore per infortunio dopo Pasquale Mazzocchi.

Napoli, testa e gambe al Torino

Dopo il lunedì di riposo, il Napoli nella giornata di ieri è tornato a lavorare in quel di Castelvolturno per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il Torino, partita all’apparenza “tranquilla” ma che rievoca nei giocatori partenopei non ricordi bellissimi, soprattutto se si pensa al 3 a 0 della passata stagione, decisamente il punto più basso nell’annata storta del Napoli scudettato.

Ed è proprio su questo, sul senso di rivalsa che Antonio Conte starebbe lavorando, cercando di suscitare nei propri giocatori la voglia di ridare al Toro quello che l’anno scorso gli è stato servito su un piatto gelatissimo. Ed è per questo motivo che il salentino manderà in campo più o meno lo stesso undici della scorsa stagione, con qualche modifica che risiede “semplicemente” nella presenza in campo dei tre nuovi innesti estivi, ovvero Romelu Lukaku, Scott McTominay ed Alessandro Buongiorno, non decisamente tre giocatori normali.