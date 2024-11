Napoli, colpo dalla Germania: firma a gennaio

Uno dei giocatori più incisivi della Bundesliga potrebbe iniziare a mostrare il proprio talento lontano dalla Germania.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante sarebbe finito nel mirino di diverse squadre importanti, fra le quali il Napoli, che avrebbe fatto un tentativo per lui già la scorsa estate considerate le ottime prestazioni offerte all’Europeo. A differenza delle sensazioni, il talento si è confermato anche in questo inizio di stagione in Bundesliga, al punto che una grande d’Europa potrebbe affondare su di lui il colpo decisivo nel prossimo calciomercato invernale.

L’interesse del Napoli resta però vivo, anche se l’impressione è che a breve potremmo addirittura parlare di opportunità mancata per il club di De Laurentiis.

Colpo dalla Germania: tutto pronto in vista di gennaio

Parlare di calciomercato potrebbe essere prematuro, ma non quando si ha a che fare con il Napoli che starebbe già iniziando a programmare la prossima finestra invernale di trasferimenti per evitare di farsi trovare poi impreparata difronte ad evenienze ed eventuali opportunità.

Comunque quella partenopea è una rosa già forte e competitiva di suo, prodotto di un lavoro ben fatto in estate da Aurelio De Laurentiis in sinergia con il direttore sportivo Giovanni Manna e l’immancabile Antonio Conte. Nonostante questo, però, il salentino avrebbe in mente di compiere qualche accorgimento in vista di gennaio, piccole operazioni che permetterebbero al suo Napoli di essere ancora più competitivo. A fronte di questo l’allenatore azzurro avrebbe presentato alla dirigenza una lista di nomi che potrebbero fare al caso suo, dalla quale potrebbe però essere presto depennato uno dei suoi obiettivi preferiti.

Stando a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri profili social, infatti, il Napoli potrebbe perdere la corsa per Ruben Vargas, esterno d’attacco classe 1998 attualmente in forze all’Augsburg. Lo svizzero, che fino a questo momento in stagione avrebbe collezionato solo 6 presenze in tutte le competizioni, sarebbe finito nel mirino del Siviglia, deciso ad anticipare la concorrenza partenopea, che un po’ di tentennamenti li starebbe avendo.

Napoli: colpo da soli 6MLN di euro

In rapporto qualità-prezzo, Ruben Vargas è il miglior esterno che circola in Bundesliga. Ed è per questo che il Napoli ed Antonio Conte erano interessati, soprattutto per dare a Kvicha Kvaratkshelia un’alternativa di livello che gli potesse permettere di rifiatare. Fino a quando in rosa ci sarà Ngonge, però, il club azzurro difficilmente opererà in quel reparto, ed è proprio questo quello che avrebbe bloccato, ed alla fine beffato, il Napoli, che ora deve lasciare andare Vargas.

Stando ad Ekrem Konur, infatti, lo svizzero si starebbe avvicinando a grandi passi al Siviglia, storica compagine spagnola che nel prossimo calciomercato invernale potrebbe anticipare la concorrenza partenopea offrendo all’Augsburg 6 milioni di euro per il cartellino del classe 1998, ovvero l’equivalente della valutazione che Transfermarkt fa del giocatore.