Gli arabi sbarcano in Serie A: club venduto per 200MLN

Presto potrebbe arrivare la svolta definitiva in merito al futuro societario di una storica rivale italiana del Napoli.

Stando alle ultime notizie, infatti, sulla società si sarebbe posato il forte interesse degli arabi, che da qui a qualche settimana potrebbero addirittura sedersi al tavolo delle trattative con la proprietà per imbastire dei primi, concreti, discorsi per l’acquisizione del club. L’iter, come spesso succede in questi casi, sarà lungo ma soprattutto ricco di ostacoli, anche se le parti sembrerebbero essere partire decisamente con il piede giusto.

A confermarlo non solo quanto trapelato in queste ore, ma anche il fatto che sarebbe stata addirittura svelata la cifra dell’accordo (eventuale) finale.

Gli arabi sbarcano in Serie A: accordo imminente

Importanti novità arrivano in merito al futuro societario di uno storico club italiano. Da anni sotto la gestione della stessa proprietà, la squadra potrebbe passare nelle mani di un fondo arabo, che nel frattempo starebbe studiando tutti i fascicoli necessari per attuare la strategia migliore, oltre che quella più veloce.

L’intenzione è infatti quella di non perdere assolutamente tempo: trovare immediatamente un accordo per mettersi subito alla guida del club per iniziare a programmare già il futuro. Al momento, comunque, non ci sarebbe ancora nessuna trattativa (concreta) in corso, ma l’impressione è che presto qualche novità importante in merito potrebbe arrivare, complici anche le sempre più insistenti voci che starebbero ricorrendo dalle parti di Riyad.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, il rapporto oramai ai minimi termini con la piazza, e la scadenza per la concessione dello stadio, potrebbero portare Urbano Cairo a cedere nel breve termine il Torino, scenario che i tifosi granata starebbero sognando da tempo, al punto da avviare un trend sui vari social con il commento “Cairo vendi il Torino“. Detto, quasi, fatto, visto che il presidente del Toro potrebbe entrare in trattativa con il Public Investment Fund, più comunemente noto come PIF, che in Europa detiene già le quote di maggioranza del Newcastle, in Premier League.

Fumata bianca per 200MLN di euro

Urbano Cairo si potrebbe ritrovare costretto a vendere il Torino. Oramai la situazione in casa granata è ingestibile, motivo per il presidente del Toro sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative nel momento in cui l’interesse di PIF si dovesse concretizzare, non solo a parole ma anche a fatti.

Considerando il legame con la storia ed il club piemontese, prima di cedere il Torino Cairo ci penserà su un po’ di tempo, ma l’impressione è che si stia viaggiando ad ali spiegate in questa direzione, come conferma addirittura il fatto che sarebbero state svelate le cifre finali dell’operazioni. Stando a Il Corriere dello Sport, infatti, il club granata potrebbe essere venduto per all’incirca 200 milioni di euro, ma essendo un grande venditore, Cairo potrebbe anche tirare la mano per guadagnare qualcosina in più.