Napoli, è in dubbio per la prossima di campionato: le condizioni

Archiviata la tredicesima giornata di campionato, il Napoli tornerà presto a Castelvolturno per iniziare a preparare la prossima, ovvero quella contro il Torino.

L’obiettivo sarà ovviamente quello di dare continuità alla vittoria contro la Roma per evitare di staccarsi troppo da un treno scudetto che vede 5 squadre essere racchiuse in solo punto. La sfida dello stadio Grande Olimpico di Torino, però, potrebbe perdere uno dei suoi protagonisti più attesi, considerato il fatto che il calciatore non sarebbe (ancora) al meglio delle sue condizioni fisiche.

Nei prossimi giorni verrà rivalutato dallo staff medico della squadra per capire se quanto meno sarà della partita, ma c’è il serio rischio che l’allenatore possa farne a meno.

È in dubbio per Torino-Napoli: le ultime

Archiviata con qualche difficoltà la pratica Roma, il Napoli tornerà presto a Castelvolturno per iniziare a preparare la trasferta di Torino. Contro la formazione granata quella partenopea ha un conto da saldare, considerata la partita, ed il risultato, dello scorso anno, quando allora Mazzarri in panchina, gli azzurri persero addirittura 3 a 0.

La partita dello stadio Grande Olimpico di Torino, dunque, potrebbe rappresentare essere un crocevia fondamentale per la stagione del Napoli, anche perché vincere significherebbe dare continuità agli ottimi risultati dell’ultimo periodo, ma soprattutto pressione a chi insegue, che difatti si ritrova costretta a vincere per rimanere aggrappata alla vetta. La sfida di settimana prossima, però, potrebbe aver perso uno dei suoi protagonisti principali, ancora fermo ai box per via di un infortunio dal quale dovrebbe però recuperare a breve.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di goal.com, Ivan Ilic potrebbe saltare anche Torino-Napoli di settimana prossima per via del risentimento al flessore patito nel corso dell’ultima giornata di campionato prima della scorsa sosta per le Nazionali. In teoria il centrocampista serbo dovrebbe recuperare per fine novembre, ma ad oggi ancora nessuna novità sarebbe arrivata in merito.

Infortunio per il titolare: le condizioni in vista di Torino-Napoli

Ivan Ilic resta in dubbio per la sfida in programma settimana prossima tra il Torino ed il Napoli. Un’assenza, questa, che qualora dovesse essere confermata, potrebbe pesare e non poco negli schemi di Paolo Vanoli, che stava facendo il conto alla rovescia per tornare ad utilizzare in mezzo al campo un giocatore delle qualità del serbo.

Stando ai colleghi di goal.com, Ilic dovrebbe comunque tornare a disposizione entro fine novembre, giusto in tempo per la partita contro il Napoli, ma nel corso di questa settimana l’ex Hellas Verona verrà monitorato e rivalutato dallo staff medico granata, che entro giovedì darà un riscontro definitivo a Vanoli.