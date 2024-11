Lukaku ed il gesto sfuggito alle telecamere dopo il gol: il retroscena

Dopo tante critiche, Romelu Lukaku è finalmente tornato ad essere protagonista con la maglia del Napoli, segnando il gol vittoria contro la Roma.

Superato l’ex compagno Svilar con un tocco da vero e proprio rapinatore d’area, l’attaccante azzurro non ha avuto neanche modo di esultare, visto che è stato travolto dall’entusiasmo dei suoi compagni di squadra, che subito si sono fiondati sul gigante belga per congratularli con lui per un gol che non sembrava avesse alcuna intenzione di arrivare.

Questo non ha dunque permesso a Lukaku di esultare poi a dovere con la sua gente, anche se poi l’11 partenopeo si è lasciato andare ad un gesto particolare rientrando nel cerchio di centrocampo, che però è sfuggito alle telecamere.

Lukaku segna ma non esulta: il retroscena

Con quello di ieri Romelu Lukaku è salito a 5 gol in stagione, uno più decisivo dell’altro. Ogni volta che il belga è andato a rete, infatti, il Napoli ha sempre vinto, ma c’è da dire che i tre punti sono ormai diventati prassi per la formazione di Antonio Conte.

Tornato a gonfiare la rete, l’attaccante belga si è lasciato scivolare addosso la moltitudine di critiche che gli sono state rivolte nel corso di queste settimane. Nessuna risposta social per l’11 del Napoli, che ha sfruttato l’arma migliore per zittire tutti quelli che lo definivano oramai un calciatore finito: il lavoro. Spesso questo ripaga, ed infatti ieri Lukaku ha segnato il gol decisivo che ha permesso al Napoli di vincere contro la sua ex squadra, la Roma. C’è però un retroscena che non è passato inosservato agli occhi dei più attenti al momento dell’esultanza per la rete dell’ex Inter.

A Lukaku non è stato infatti permesso di esultare, ma non per qualche restrizione o cosa, ma perché è stato travolto dall’entusiasmo dei suoi compagni di squadra. Eppure, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, il belga si sarebbe lasciato andare ad un gesto molto significativo rientrando nel cerchio di centrocampo, che vale molto di più di una qualsiasi tipo di esultanza.

Lukaku e quel gesto dopo l’esultanza

Di solito, quando segna, Romelu Lukaku tende a zittire critiche ed invidiosi con la sua classica esultanza, portandosi il dito alla bocca e la mano alla fronte, facendo una sorta di saluto militare. Questa volta al belga non è stato però concesso per via della foga con la quale gli altri giocatori del Napoli hanno deciso di festeggiare un gol così pesante ed importante per il proseguo della stagione del club partenopeo.

C’è però un retroscena, un gesto, che non è passato inosservato agli occhi dei più attenti, ed anche ai colleghi de Il Corriere dello Sport. Stando al noto quotidiano, infatti, rientrando nel cerchio di centrocampo, Lukaku ha mandato un bacio verso il cielo in ricordo di qualcuno a lui caro, lasciandosi poi andare anche ad un cenno d’intesa, seguito da un sorriso, con Antonio Conte a favore di telecamera.