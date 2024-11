Napoli: problema Lukaku, spunta un dato allarmante

Il belga in questa inizio stagione sta facendo molto fatica e nelle ultime ore è arrivata una notizia non positiva. Ecco cosa sta succedendo

Romelu Lukaku ha smaltito il problema fisico ed è pronto a scendere in campo dal 1′ contro la Roma. Un match che per lui non è come tutti gli altri viste le stagioni trascorse con la maglia giallorossa. Ma allo stesso tempo per il belga deve essere la partita della svolta dopo un inizio di stagione non semplice. I fischi contro l’Atalanta rappresentano forse l’immagine di un rapporto mai veramente nato con la tifoseria ed ora è tempo di dare una svolta all’annata.

Come riportato da Tuttosport, c’è un dato che preoccupa molto il Napoli e Antonio Conte. Lukaku ha sempre dato il massimo scendendo in campo e aiutando i compagni. Ma i partenopei si aspettavano un aiuto diverso e questo gli azzurri lo stanno pagando anche in modo generico. Ecco i dettagli.

Napoli: problema Lukaku, due mesi di stop

Lukaku ha dimostrato di essere imprescindibile in questo Napoli, ma ora Conte spera di poter contare su di lui in modo definitivo e non parziale come successo nella prima fase della stagione. Lo stop con il Belgio fino a marzo potrebbe consentire all’attaccante di smaltire tutte le fatiche e recuperare una condizione fisica migliore in vista di una parte dell’anno decisiva per quanto riguarda gli obiettivi dei partenopei.

Stando alle informazioni del giornale torinese, Lukaku non segna su azione al Maradona dallo scorso 31 agosto e sono quasi tre mesi di stop. Una notizia non positiva se si pensa che il Napoli ha il peggiore attacco degli ultimi 13 anni. Un trend fortemente condizionato da un belga non in condizione e non in grado di fare la differenza come ci si poteva aspettare in un primo momento. Ora la Roma per sfatare il tabù e provare a rompere un digiuno che dura da tanto tempo.

Lukaku non trova il gol su azione dal 31 agosto e possiamo dire che gli altri attaccanti non hanno dato una grande mano. In casa Napoli c’è la consapevolezza di avere un problema da risolvere in attacco e il calciomercato invernale è pronto a dare una mano importante. Ma, in attesa di gennaio, toccherà a Conte trovare le giuste soluzioni per consentire ai partenopei di restare agganciati al treno Scudetto.