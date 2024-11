Non solo Dybala: altra tegola per Ranieri, salta il Napoli

Arrivano brutte notizie da Trigoria. Il tecnico capitolino deve fare i conti con diversi problemi fisici. C’è un’altra assenza oltre all’argentino

L’avventura di Ranieri in casa Roma non è iniziata sicuramente nel migliore dei modi almeno per quanto riguarda gli infortuni. Se Hummels è stato recuperato in extremis, sono altre le situazioni da valutare a partire da Paulo Dybala. Ma c’è un giocatore che certamente salterà la sfida contro il Napoli per un problema fisico.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il giocatore non sarà a disposizione di Ranieri per la trasferta di Napoli, ma il rischio è quello di dover fare i conti con un problema ancora più lungo. Un infortunio importante e che crea al tecnico di Testaccio non sicuramente pochi problemi se si guarda al futuro. Naturalmente la speranza è quella di recuperarlo nel minor tempo possibile anche se la sua assenza contro i partenopei è certa.

Roma: altra tegola per Ranieri, salta il Napoli

A ormai meno di 48 ore dal match è davvero impossibile un suo rientro in campo e una partenza per Napoli. Ranieri è consapevole di dover rinunciare al giocatore per questo match e sta già studiando tutte le soluzioni per sopperire alla sua assenza e consentire alla Roma di poter comunque portare a casa un risultato importante.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Hermoso non sarà presente in Napoli–Roma a causa di un problema fisico che ormai va avanti da diverso tempo. Ranieri ha sperato fino all’ultimo di poterlo recuperare e averlo a disposizione almeno per la panchina, ma ad oggi le speranze sono praticamente nulla considerato che l’infortunio e la volontà di non prendersi assolutamente rischi inutili in una situazione davvero complicata. Una assenza di rilievo visto che da parte del tecnico capitolino non c’era intenzione di rinunciare all’esperienza dello spagnolo.

L’assenza di Hermoso potrebbe portare Ranieri a cambiare un po’ in vista del Napoli. La Roma pensa ad una difesa a 4 e a questo punto non è da escludere un Mancini insieme a Ndicka con in panchina Hummels non ancora al meglio. Naturalmente siamo solamente nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettarele prossime ore per capire meglio cosa succederà in casa giallorossa.