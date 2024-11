Il Napoli lo cede alla Juventus: annuncio da Torino

Nel prossimo calciomercato invernale l’asse Napoli-Torino si potrebbe infuocare con un’operazione sorprendente.

Stando infatti a quanto si vocifera nel capoluogo piemontese, la Juventus potrebbe andarsi a rinforzare pescando proprio dalla formazione di Antonio Conte. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché dalle parti del Vesuvio, invece, l’intenzione sarebbe completamente un’altra, ma l’impressione è che una quadra si possa trovare, con il giocatore azzurro che, dal canto suo, considerato il poco spazio che fino a questo momento gli avrebbe riservato Antonio Conte, starebbe spingendo per far sì che questo trasferimento possa concretizzarsi.

L’obiettivo è quello di ritrovare non solo minutaggio ma anche e soprattutto la Nazionale, cosa che a Napoli, ad oggi, è impossibile.

Lascia il Napoli e si trasferisce alla Juventus

In quel di gennaio Napoli e Juventus potrebbe mettere in scena un’operazione incredibile. Stando alle ultime notizie, infatti, la Vecchia Signora starebbe facendo sul serio per uno dei giocatori della formazione partenopea, praticamente poco considerato nelle rotazioni di Antonio Conte.

Considerate le qualità del ragazzo, Thiago Motta avrebbe iniziato personalmente a sondare questa possibilità, attirato l’attenzione del calciatore azzurro, che sin da subito si è detto interessato ed intrigato da questa possibilità. Ovviamente c’è da prendere in considerazione anche quelle che sono le intenzioni del Napoli che, comunque, sembrerebbe essere propenso alla possibilità di cedere il calciatore nel prossimo calciomercato invernale, anche se forse non alla Juventus.

Da Torino, nel frattempo, riporta La Stampa, è stato confermato l’interesse della Vecchia Signora per Giacomo Raspadori, il cui futuro sembrerebbe essere oramai sempre più lontano da Napoli. Da capire se sarà in bianconero, ma la posizione di Aurelio De Laurentiis in merito sembrerebbe essere piuttosto chiara, così come quella del giocatore, che potrebbe spingere per andare via pur di ritrovare fiducia e minutaggio, cose che Antonio Conte fino a questo momento non gli ha mai dato.

Lo vuole la Juventus: la risposta di ADL non si è fatta attendere

La Juventus vuole Giacomo Raspadori per andare a rinforzare e completare l’attacco di Thiago Motta, rimasto orfano praticamente di chiunque per via dei vari infortuni che hanno colpito la formazione bianconera in questo primo trimestre di stagione. Nonostante rischi di ‘tradire’ il Napoli, l’ex Sassuolo avrebbe già dato massima disponibilità in quel di Torino, anche perché con un allenatore come l’italo-brasiliano potrebbe tornare ad essere un giocatore determinante non solo in mezzo al campo ma anche sotto porta.

I presupposti per la fumata bianca sembrerebbero esserci tutti, anche se forse manca quello più importante. Stando infatti a quanto riportato da La Stampa, Aurelio De Laurentiis è sì disposto a cedere Raspadori a gennaio, ma non ad una diretta concorrente come la Juventus, che dovrà spingersi ben oltre i 20 milioni di valutazione che Transferamarkt fa del cartellino dell’italiano per convincere il presidente del Napoli a darglielo.