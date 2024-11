Beffa Napoli, vuole giocare la Champions: firma in Premier

Sembrava che a partire da gennaio il calciatore potesse vestire la maglia del Napoli, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il talento avrebbe snobbato l’offerta degli azzurri perché intenzionato ad essere protagonista in Champions League, competizione che almeno per questa stagione non è affare della formazione partenopea. Il desiderio del giocatore dovrebbe però essere esaudito, visto e considerato che un club di Premier League sarebbe pronto a beffare il Napoli acquistando il difensore, che dal canto suo sarebbe spingendo per far sì che questo scenario possa realizzarsi già a gennaio.

Ovviamente Aurelio De Laurentiis ha ancora tempo a disposizione per cercare quantomeno di rientrare in corsa, ma l’impressione è che oramai l’obiettivo sia sfumato.

‘No’ al Napoli: vuole giocare in Champions

Il Napoli si vede sfumare tra le mani uno degli obiettivi dichiarati per il prossimo calciomercato invernale. Stando alle ultime notizie, infatti, il profilo seguito da Manna e De Laurentiis ha optato per un’altra soluzione per il proseguo della sua carriera, tanto suggestiva quanto importante come quella partenopea.

La scelta del calciatore, scrivono in giro per il web, è stata fortemente condizionata dalla possibilità di poter essere protagonista sin da subito in Champions League, competizione che però quest’anno non vede il Napoli fra le partecipanti. Il club azzurro si è dunque visto sfumare tra le mani una grossa opportunità, anche se l’ultima parola non è stata ancora detta, visto che nessuna firma sarebbe stata siglata. L’impressione, però, è che comunque i discorsi per i partenopei si sarebbero terribilmente complicati, anche perché la concorrenza non è delle più “semplici”.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di CaughtOffSide, anche il Liverpool si sarebbe inserito nella corsa a Devyne Rensch dell’Ajax, giocatore finito nel mirino del Napoli per la sua estrema duttilità in un reparto dove Antonio Conte ha tanto bisogno di muscoli e uomini, ovvero la difesa.

Snobba Napoli per la Premier League: firma a gennaio

Presto l’obiettivo Devyne Rensch per il Napoli potrebbe sfumare. Il tutto perché Arne Slot avrebbe seriamente messo gli occhi sul suo ex avversario in Eredivisie, giocatore che potrebbe essere fra le altre cose spinto in Premier League da Virgil van Dijk, ovvero suo compagno di squadra in Nazionale.

Al momento dalle parti di Liverpool non sarebbe stato registrato (ancora) nessun movimento concreto, ma l’impressione è che presto qualche novità in merito possa arrivare. Fino a quando sarà possibile, il Napoli continuerà a lavorare sotto traccia per Rensch, con l’intento di fare lui lo scherzetto ai Reds, che ad oggi, comunque, godono di un discreto vantaggio in questa corsa che potrebbe arrivare a costare fino a 10 milioni di euro (stando a dati Transfermarkt). Staremo a vedere.