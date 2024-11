A zero nel 2025, Manna anticipa il colpo, Inter beffata

Il Napoli guarda con attenzione ad un giocatore in scadenza a giugno. I partenopei valutano la possibilità di anticipare il colpo già a gennaio

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. Manna ormai da tempo sta valutando diversi giocatori per rendere ancora più completa la rosa attuale. Le urgenze in questo momento sono rappresentate da un centrale e un esterno destro, ma non è da escludere la possibilità di avere più movimenti in entrata soprattutto in caso di uscite importanti.

Al momento, comunque, la società è concentrata sulle priorità e c’è un giocatore che presto potrebbe balzare in pole position nella lista di Manna. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il contratto in scadenza al termine della stagione porta la valutazione ad essere intorno ai 10 milioni di euro e a questo punto il direttore sportivo del Napoli un tentativo lo potrebbe fare. Una mossa che consentirebbe di anticipare una folta concorrenza. Sul calciatore, infatti, ci sono diverse squadre e tra loro anche l’Inter.

Calciomercato Napoli: Manna anticipa i tempi, si chiude subito

Il Napoli guarda con attenzione alle occasioni che possono esserci durante il calciomercato invernale e un giocatore in scadenza a giugno è sicuramente una di queste. Difficilmente i club si tengono in rosa un calciatore con il rischio di perderlo a zero e gennaio rappresenta l’occasione giusta per cederlo e guadagnare una cifra molto importante in ottica rinforzi in entrata. Manna osserva la situazione e presto potrebbe fare i primi sondaggi.

Nel mirino del Napoli ci sarebbe anche il classe 2001 Rensch dell’Ajax. Un profilo ideale per Conte visto che può ricoprire tutti i ruoli della difesa anche se il principale è quello di esterno destro. Il contratto in scadenza al termine della stagione ha richiamato l’attenzione di molte squadre (tra cui l’Inter ndr), ma nessuna sembra intenzionata ad anticipare i tempi. I partenopei ci pensano e valutano la possibilità di sborsare 10 milioni di euro per portarlo in azzurro.

L’asse Napoli–Ajax è pronta a diventare calda visto che non c’è solo Rensch nel mirino di Manna. Gli occhi dei partenopei sono puntati anche su Taylor, ma per lui l’ipotesi è quella di un tentativo per il calciomercato estivo. Al momento comunque sono in corso le valutazioni e presto gli azzurri scioglieranno i dubbi. Di certo nel giro di qualche settimana le piste olandesi potrebbero scaldarsi sia in vista di gennaio che di luglio.