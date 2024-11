Napoli: colpo low cost in difesa, arriva subito

Prosegue la ricerca di un centrale da parte dei partenopei. Nelle ultime ore è spuntato un nome a sorpresa per gli azzurri: di chi si tratta

Il Napoli si candida ad essere assoluto protagonista durante il calciomercato invernale. Sono diversi i movimenti in entrata e in uscita degli azzurri e tra questi c’è almeno un difensore centrale. Le ultime notizie parlano della possibile partenza di Juan Jesus e Rafa Marin e a quel punto naturalmente sarebbero due i colpi da chiudere. Ma per il momento nei piani di Manna c’è solo un rinforzo per quel ruolo.

I nomi sono diversi e tutti importanti, ma Manna valuta anche colpi magari meno costosi e che in futuro potrebbero garantire una plusvalenza importante. E per questo motivo, secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il Napoli sarebbe sulle tracce di un calciatore giovane e di qualità importante per rinforzare la difesa durante il calciomercato invernale. Il prezzo non è elevato e c’è l’opportunità di chiudere in prestito.

Calciomercato Napoli: nome nuovo per la difesa, ecco chi è

Per la difesa l’obiettivo del Napoli è quello di riuscire a piazzare almeno un nome di assoluto livello. Ma non è da escludere che alla fine si possa puntare su un profilo magari meno importante per poi aspettare la fine del campionato per muoversi in maniera importante in quel reparto.

E tra i profili seguiti da Manna c’è anche quello di Omeragic. Il centrale svizzero si sta mettendo in luce con il Montpellier ed è considerato uno dei migliori centrali Under 23 per rendimenti. Arrivato nel club transalpino in estate a zero, potrebbe sin da subito partire con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 6-7 milioni di euro a giugno. Insomma, una occasione di calciomercato che il Napoli potrebbe non farsi scappare considerato sia il prezzo basso che la qualità del giocatore.

Sul Omeragic c’è anche l’interesse di Milan e Torino e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Di certo si tratta di un nome destinato a tenere banco sul calciomercato visto l’interesse di molte squadre. Il Napoli ci pensa e valuta la possibilità di piazzare il colpo per rinforzare la difesa. Ma, prima di poter chiudere questa operazione, ci dovrà essere la partenza di uno tra Juan Jesus e Rafa Marin.