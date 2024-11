Napoli: Conte cambia ancora, nuovo ruolo per Olivera

In casa partenopea si studiano diverse soluzioni fino al calciomercato di gennaio. E anche per l’uruguaiano potrebbe esserci una novità

Manca poco più di un mese al calciomercato invernale e Antonio Conte sta continuando a trovare diverse soluzioni per rendere maggiormente imprevedibile la sua squadra. Nelle ultime partite abbiamo visto un Napoli diverso rispetto alle prime partite e per questo motivo da parte del tecnico c’è la possibilità di schierare in modo diverso l’undici per provare comunque a creare diversi grattacapi agli avversari.

Ed una novità potrebbe essere rappresentata da un ruolo inedito di Olivera. Il difensore uruguaiano è forse una delle note più liete di questo inizio di stagione, ma non è assolutamente finita qui e si sta ragionando sulla possibilità di provarlo in un ruolo differente. L’idea c’è, ora magari ci vorrà un po’ di tempo visto che si gioca subito. Ma già dalla sfida del 30 novembre non è da escludere che si assisterà ad un modulo differente.

Napoli: nuova idea di Conte, c’entra Olivera

Per il momento Conte ha deciso di optare per una difesa a quattro. Un cambio in corsa costretto da giocatori non assolutamente adatti ad un reparto arretrato a tre. Ma nelle ultime ore dalle nazionali è arrivata una novità che potrebbe portare il tecnico leccese a ritornare sui propri passi.

Nell’ultima partita con l’Uruguay, infatti, Olivera ha giocato da centrale in una difesa a quattro facendo comunque una partita di assoluto livello. Secondo quanto riferito dal giornalista Paolo Del Genio ai microfoni di Canale 8, questa prestazione potrebbe portare Conte magari a pensare ad una difesa a 3 con l’esterno uruguaiano ad aiutare il reparto arretrato e Di Lorenzo più avanzato. Naturalmente al momento siamo solamente nel campo dell’ipotesi e resta da capire se il tecnico leccese continuerà su questa strada oppure no.

Di certo è una soluzione differente considerato che per il momento il Napoli è poco imprevedibile. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se Olivera lo vedremo in un ruolo differente oppure si continuerà con la difesa a quattro. Da sottolineare che, in caso di scelta a 3, Ngonge potrebbe essere utilizzato a tutta fascia. Vedremo cosa accadrà e quale saranno le decisioni da parte del tecnico leccese.