Napoli-Roma: nuova tegola per il tecnico, out per il big match

Prosegue la preparazione delle sue squadre per la sfida di domenica. Brutta notizia per un allenatore: difficile il suo recupero per domenica

Napoli e Roma proseguono le rispettive preparazioni per il match di domenica. Il rientro dei nazionali presto consentirà ad entrambi i tecnici di poter contare su tutti i giocatori anche se dall’infermeria non sempre arrivano delle buone notizie. Per un allenatore c’è una novità non assolutamente positiva: il calciatore si è ancora allenato a parte e a questo punto un suo recupero sembra davvero improbabile.

I dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime ore, ma la sua presenza in Napoli–Roma sembra essere davvero a forte rischio. Non sicuramente una buona notizia per il tecnico, che sperava di poter contare su di lui. Ora bisognerà fare tutti i ragionamenti del caso per avere un quadro più chiaro e capire meglio quali potranno essere le scelte giuste per consentire alla squadra di portare a casa i tre punti.

Napoli-Roma, assenza certa: si allena da solo

A ormai poco più di 48 ore dal match sembra davvero impossibile immaginare un recupero anche se niente è impossibile. Il tecnico preferisce aspettare ancora un po’ prima di sciogliere tutti i dubbi, ma le sensazioni comunque non sono positive e a questo punto non ci resta che attendere le prossime ore per avere certezze.

Secondo quanto riferito da vocegiallorossa.it, anche questa mattina Dybala si è allenato a parte e a questo punto una sua presenza in Napoli–Roma è davvero a forte rischio. Ranieri spera ancora di un suo rientro in gruppo magari domani e, di conseguenza, una convocazione per domenica. Ma ad oggi le speranze sono quasi pari a zero considerato che il problema è di carattere muscolare e il quadro clinico precedente del giocatore parla chiaro. Una assenza importante visto che da parte del tecnico capitolino non c’era intenzione di rinunciare all’argentino.

L’assenza di Dybala potrebbe costringere Ranieri a cambiare un po’ in vista del Napoli. La Roma pensa ad un 4-4-2 con Pellegrini magari più avanzato insieme a Dovbyk. Naturalmente siamo solamente nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere le prossime ore per capire meglio cosa succederà in casa giallorossa.