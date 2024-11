Napoli-Roma: tegola per il tecnico, salta il big match

Brutte notizie per la sfida tra partenopei e giallorossi. Un giocatore non sarà a disposizione e i tifosi sono infuriati per quanto accaduto

Napoli–Roma è pronta ad entrare nel vivo. Le due squadre sono ormai da diversi giorni in campo per preparare al meglio la sfida con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. Ma per un allenatore non arrivano assolutamente delle buone notizie. Un giocatore, infatti, non sarà a disposizione del tecnico e per questo motivo bisognerà trovare una soluzione differente per provare comunque a fare una prestazione di assoluto livello.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il giocatore, forse un po’ a sorpresa, ha deciso di non rientrare in Italia per un attacco febbrile. L’ipotesi principale è che dietro ci sia altro e quindi c’è un po’ di malumore tra i tifosi. Toccherà ora al tecnico provare a capire meglio la situazione ed eventualmente trovare una soluzione. Ma al momento la certezza è rappresentata dal fatto che non sarà a disposizione per Napoli-Roma

Non rientra in Italia, salta Napoli-Roma

La speranza di Conte e Ranieri è sempre quella di avere tutta la rosa a disposizione. Napoli–Roma per molti è un crocevia importante per entrambe le squadre. I partenopei hanno la necessità di ritrovare il successo dopo due giornate di assenza mentre i giallorossi sono alla ricerca di quella svolta visto l’inizio di stagione non perfetto e il terzo allenatore nel giro di tre mesi.

Ma la Roma per la trasferta di Napoli non avrà a disposizione Hummels. Il tedesco, come ben sappiamo, non ha ancora trovato lo spazio che si aspettava anche se Ranieri non ha assolutamente chiuso le porte ad un possibile utilizzo dal 1′ contro i partenopei. Ora, però, c’è un problema da superare ed è quello della decisione di non rientrare in Italia e restare in Germania per un presunto attacco febbrile.

Stando alle informazioni che arrivano dalla Capitale, Hummels starebbe valutando la possibilità di lasciare la Roma durante il calciomercato invernale e questo rappresenta un segnale importante. Naturalmente i tifosi non hanno assolutamente apprezzato la scelta del tedesco visto che Ranieri ha aperto alla possibilità di un utilizzo da titolare. A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si svilupperà la situazione e se si troverà una soluzione oppure è ormai rottura definitiva tra le parti.