Napoli: scambio con Natan, colpo argentino per Manna

Il difensore brasiliano potrebbe essere riscattato dal BetiMedias e il direttore sportivo potrebbe ragionare sulla possibilità di portare un giocatore di livello

Il Napoli inizia a ragionare anche sul calciomercato estivo. L’idea di Conte è quella di alzare la qualità della rosa per essere ancora più competitivi rispetto alla stagione in corso e per questo motivo Manna sta valutando i giocatori da poter regalare al proprio tecnico. L’idea è quella di chiudere alcuni colpo già a gennaio e poi andare a completare la rosa direttamente in estate con giocatori di esperienza oltre che naturalmente giovani.

C’è un profilo che Conte conosce molto bene e che presto potrebbe diventare nuovamente un obiettivo di calciomercato del Napoli in ottica estate. Secondo le informazioni di areanapoli.it, il Betis ha intenzione di esercitare il diritto di riscatto su Natan a fine stagione. E i partenopei starebbero ragionando sulla possibilità di intavolare una trattativa per uno scambio. Ad oggi è solo una ipotesi, ma non è da escludere che il tutto si possa trasformare in qualcosa di reale.

Calciomercato Napoli: occhi in Spagna, scambio con Natan

Le prestazioni di Natan con il Betis sono di assoluto livello tanto che il club spagnolo sta ragionando sulla possibilità di riscattarlo al termine della stagione. I partenopei hanno fissato il prezzo intorno agli 8 milioni, ma non è da escludere che alla fine si possa decidere di intavolare una trattativa con il club spagnolo. L’idea degli andalusi è quella di abbassare la cifra e Manna è pronto ad approfittare di questa intenzione per piazzare un colpo di livello.

Non è un mistero che il Napoli da diverse stagioni è sulle tracce di Lo Celso e già la scorsa estate ci aveva provato senza, però, grande successo. Non è da escludere che questo nome possa nuovamente tornare in auge durante il calciomercato di luglio considerato anche l’interesse del Betis per Natan. Una trattativa che è quindi destinata ad entrare nel vivo solamente nei prossimi mesi.

Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi anche perché da parte del Napoli ci potrebbe essere anche l’intenzione di tenere Natan la prossima stagione. Ma una apertura ad una sua cessione potrebbe coincidere con un colpo importante a centrocampo come Lo Celso durante il calciomercato estivo. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte delle due società.