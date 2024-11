Il Napoli paga la clausola: nuovo regalo per Conte

I partenopei stanno ragionando sulla possibilità di piazzare un colpo importante per rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico

Il Napoli continua a lavorare con attenzione su come rinforzare la squadra a disposizione di Conte. I partenopei stanno ragionando sulla possibilità di muoversi su un doppio binario: portare sin da subito giocatori pronti per provare a regalare lo Scudetto ai tifosi, ma anche trovare rinforzi in grado di mantenere il livello alto in futuro. Per questo motivo Manna sta già da ora facendo le valutazioni in ottica prossima stagione.

A margine del Social Summit Football Manna non ha nascosto la volontà di portare al Napoli in una delle prossime sessioni di calciomercato un giocatore sudamericano e c’è un nome che piace molto ai partenopei e potrebbe presto diventare un obiettivo concreto della squadra di Conte. La strada fino alla prossima estate è ancora lunga e non possiamo escludere nulla, ma il profilo piace e a questo punto non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: Manna guarda in Argentina, nuovo colpo in arrivo?

Manna in passato ha dimostrato di sapersi muovere anche all’estero e il direttore sportivo non ha assolutamente nascosto la propria volontà di piazzare un colpo sudamericano. C’è un argentino che piace da tempo al Napoli e non possiamo escludere che alla fine ci possa essere un tentativo per cercare di piazzare un colpo di livello.

Il nome che da tempo è sul taccuino del Napoli è quello di Zenon del Boca Juniors. L’esterno argentino classe 2001 lascerà nel giro di qualche mese il club sudamericano e l’obiettivo dei partenopei potrebbe essere anche quello di pagare la clausola rescissoria di 20 milioni di euro per piazzare un colpo di calciomercato importante. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte di entrambi le parti.

Di certo, come spiegato in precedenza, Zenon è un giocatore che piace molto al Napoli da tempo e il calciomercato estivo potrebbe essere l’occasione giusta per portarlo alla corte di Conte. Serviranno comunque i 20 milioni di euro della clausola rescissoria e quindi bisognerà attendere un po’ prima di sciogliere i dubbi. Ma l’argentino è nel mirino di Manna da tempo e a questo punto non bisogna escludere nulla fino a quando non si ha la fumata bianca.