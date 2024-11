Napoli: blitz in Premier, si chiude a giugno

I partenopei ragionano sulla possibilità di piazzare un colpo dalla Premier. Manna nei prossimi mesi potrebbe fare un blitz a sorpresa

È un Napoli molto attivo sul calciomercato. I partenopei stanno valutando diversi profili sia per gennaio che per giugno e per questo motivo ci attendiamo delle novità importanti per il futuro. Le idee di Manna sono sicuramente molte e le scelte definitive saranno prese in accordo con il tecnico.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, c’è un giocatore che a sorpresa potrebbe lasciare il club di appartenenza durante il calciomercato estivo e il Napoli ragiona sulla possibilità di acquistarlo. Si tratta naturalmente di una ipotesi visto che la strada è ancora lunga e può succedere di tutto. Ma i partenopei ci pensano e presto si deciderà se affondare il colpo oppure fare un passo indietro in questa vicenda. Di certo parliamo di un qualcosa che terrà banco per diverso tempo.

Calciomercato Napoli: occhi in Premier, i dettagli

In casa Napoli si ragiona sulla possibilità di piazzare un colpo importante in ottica futura. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma c’è una possibilità che in molti stanno tenendo in considerazione e per questo motivo anche Manna potrebbe decidere di farci un pensiero per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione.

Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna parlano di un Zinchenko ormai in rotta con l’Arsenal. Il giocatore durante il calciomercato estivo potrebbe chiedere la cessione per trovare maggiore spazio e si parla di un interesse dell’Inter sull’ucraino. Non è da escludere che ci possa fare un tentativo nel giro di qualche settimana anche da parte del Napoli per valutare con attenzione la fattibilità dell’operazione. Si tratta di un calciatore di assoluto livello e che potrebbe garantire comunque esperienza alla rosa alla disposizione di Antonio Conte.

Zinchenko per il momento rappresenta una semplice idea per il Napoli e non è detto che questa ipotesi di calciomercato si possa trasformare in realtà. Di certo è un giocatore che piace molto ai partenopei e ad altre squadre. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte anche dello stesso giocatore e dell’Arsenal.