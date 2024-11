Napoli, beffa Ricci: scambio con il Milan

Il Napoli dovrà fare molta attenzione in vista della sessione invernale di calciomercato. Spunta l’intreccio con il Milan: Ricci dice addio

Un nuovo affare a gennaio per il colpo Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino è pronto a dire addio subito ai granata per una nuova avventura immediata: un nuovo duello a distanza tra Milan e Napoli.

La dirigenza partenopea sta monitorando attentamente i prossimi colpi di calciomercato da mettere a segno a gennaio. Spunta l’intreccio decisivo in ottica futura: Samuele Ricci è finito nel mirino delle big d’Italia e d’Europa attirando anche i forti interessamenti di Pep Guardiola ed Arteta. Un profilo perfetto per il centrocampo dei migliori club internazionali: abbina quantità a qualità riuscendo a specializzarsi in cabina di regia.

In questo avvio di stagione c’è stato così l’exploit definitivo ottenendo anche la titolarità in Nazionale maggiore dopo la gavetta in Under 21 azzurra: spunta lo scambio con i rossoneri, c’è l’intreccio tra Torino e Napoli.

Napoli, colpo in attacco: intreccio con il Milan

Saranno settimane decisive per conoscere il futuro di Ricci. Spunta la nuova mossa strategica del presidente Cairo: un nuovo colpo in attacco per i granata, arriva dal Milan per sbloccare la trattativa del centrocampista granata.

Come svelato dall’edizione de La Stampa, Jovic sarebbe finito nel mirino del Torino: scambio possibile per avere anche la priorità sul centrocampista granata Samuele Ricci, che è diventato anche uno dei titolari di Luciano Spalletti in Nazionale. Ha saltato la chiamata in azzurro per infortunio, ma il Ct italiano sta pensando di cucirgli intorno la squadra. Nel mirino del Torino c’è già da tempo l’attaccante argentino del Napoli, El Cholito Simeone, che ha una valutazione intorno ai 15 milioni di euro.

Ora la palla passerà al patron Cairo che dovrà prendere la decisione migliore in ottica futura per puntellare il reparto offensivo di Vanoli. Dopo aver perso Duvan Zapata per tanti mesi, il club granata sta cercando di trovare subito una nuova soluzione in tempi brevi.

Ora il Napoli dovrà così virare anche su altri obiettivi a centrocampo per trovare così la giusta quadratura per Conte. L’allenatore azzurro è molto concentrato sulle prossime mosse per puntellare la rosa della squadra partenopea: Ricci è stato seguito a lungo anche in passato, ma il Milan tenterà la beffa per un nuovo rinforzo da regalare a Fonseca.