Calciomercato, colpo Casadei: sorpasso ADL

Casadei è pronto a cambiare squadra a gennaio. Non trova tanto spazio con il Chelsea: subito dirà addio ai Blues, spuntano due squadra

Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio. Il suo procuratore è al lavoro per trovargli una sistemazione adeguata per la seconda parte di stagione: Cesare Casadei non vede l’ora di essere nuovamente protagonista, spunta l’intreccio decisivo.

Un momento decisivo per programmare subito il suo futuro. Casadei non ha fatto ancora il suo esordio in Serie A: dopo aver conquistato tutti in Primavera nerazzurra, ha detto addio all’Italia per essere protagonista così con il Chelsea. Finora la sua esperienza in Inghilterra è stata costellata di alti e bassi, ma è stato accostato anche a diversi top club di Serie A. Spuntano subito altre due squadre per conoscere così il futuro del centrocampista italiano che ha intenzione di giocare con maggiore continuità.

Napoli, chiusura per Casadei: spuntano due nuove squadre

Una nuova mossa strategica per ritrovare la forma dei tempi migliori. Classe 2003, il centrocampista italiano vuole farsi strada a livello internazionale diventando anche protagonista in Nazionale maggiore con il Ct Spalletti. Il suo obiettivo è quello di mettersi in mostra in un campionato di spessore: ecco la nuova destinazione a gennaio, subito due squadre.

Come svelato dall’esperto di calciomercato su X, Ekrem Konur, il Real Betis e il PSV sono interessati a Cesare Casadei da tempo. Il centrocampista del Chelsea sta trovando poco spazio con Enzo Maresca: tanti club stanno valutando la possibilità di ingaggiarlo nella finestra di mercato invernale. Il Napoli l’ha seguito a lungo anche in estate: ora è arrivato il sorpasso decisivo.

Casadei, classe 2003, ha optato per l’addio all’Inter in modo da sposare il progetto del Chelsea: si è fatto le ossa anche in prestito al Leicester prima di tornare con i Blues. In Nazionale Under 21 si è ritagliato ormai il suo spazio, ma ora ha intenzione di tornare a giocare con continuità per mettersi in mostra.

Il Napoli dovrà virare su altri obiettivi a centrocampo: Samuele Ricci piace tanto ad Antonio Conte, ma c’è la forte concorrenza del Milan che vuole inserire Jovic nella trattativa con il Torino. Spunta un nuovo intreccio da urlo in Serie A per arrivare a puntellare le rispettive rose a disposizione. Casadei è stato accostato anche alla Fiorentina in estate, ma ora PSV e Real Betis proveranno a chiudere l’affare per l’italiano.