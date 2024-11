Sceicchi in città, contatto con De Laurentiis: le ultime

Novità in arrivo per quanto riguarda l’arrivo degli sceicchi. De Laurentiis ha fatto un nuovo annuncio, spunta il retroscena: le ultime tutte da scoprire

Il presidente De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa pochi minuti fa toccando anche il tema degli sceicchi. Un momento decisivo per aprire ancora una volta lo spiraglio per la possibile cessione in ottica futura: ecco le ultime del numero uno del club.

Investimenti importanti per la famiglia De Laurentiis nel mondo del calcio. Da una parte papà Aurelio che, ormai da più di vent’anni, ha investito nel progetto Napoli; dall’altra il figlio Luigi che sta portando avanti il Bari tra mille difficoltà. Spesso sono stati accostati anche i forti interessamenti degli sceicchi: spunta l’ultim’ora sull’arrivo prossimamente in città.

De Laurentiis, ecco il nuovo annuncio sugli sceicchi: la verità

Un momento decisivo per conoscere così il futuro del club: ecco tutta la verità in conferenza stampa. I due si sono scambiati anche i numeri: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha voluto parlare in conferenza stampa anche del suo rapporto con gli sceicchi. Ha voluto subito smentire una possibile cessione ad Al-Sabah: “Lui ha il mio numero, io ho il suo in caso di investimento in Kuwait”. Successivamente il numero uno del club pugliese ha rivelato: “Non ho ricevuto alcun messaggio da parte sua, non lascerò la società al primo che capita”. De Laurentiis andrà avanti in prima persona finchè non arriverà qualche proposta concreta per riportare il Bari più in alto possibile.

Una voglia immensa di continuare il progetto Bari, ma se dovesse capitare un’occasione importante arriverà l’immediato addio tra le parti. Un nuovo momento decisivo per conoscere così tutte le novità sull’arrivo degli sceicchi: anche il Napoli continuerà con Aurelio De Laurentiis che ha riportato in alto i colori azzurri.

Seppur criticato aspramente negli ultimi 20 anni, il presidente del club partenopeo ha riportato un entusiasmo fuori dal comune riuscendo ad espandere il brand a livello internazionale. Ora l’obiettivo della famiglia De Laurentiis è quello di continuare per riuscire ad ottenere il massimo dagli investimenti fatti in tutti questi anni. Il Bari cercherà di scalare posizioni in classifica nelle prossime sfide in Serie B: il presidente Luigi è pronto ad intervenire anche a gennaio con rinforzi decisivi da affidare a Moreno Longo.