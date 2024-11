Napoli, grana Rafa Marin: ADL ha già deciso

Rafa Marin non sta trovando spazio con il Napoli: per lui soltanto tanta panchina con Conte, il presidente De Laurentiis ha preso una decisione

Il ds Manna è al lavoro per trovare nuovi innesti di livello internazionale da affidare ad Antonio Conte. Gennaio è ormai alle porte per intrecci di mercato: spunta la nuova idea del presidente De Laurentiis per quanto riguarda il futuro di Rafa Marin.

A volte i colpi di mercato non riescono a confermarsi. Le attese vengono tradite come sta succedendo al difensore spagnolo del Napoli, Rafa Marin, arrivato in maglia azzurra per circa 12 milioni di euro. Spunta un nuovo intreccio con la decisione già presa dal presidente De Laurentiis come riportato dal portale TMW. Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Conte con nuovi innesti di valore assoluto: spunta la nuova decisione del numero uno del club partenopeo.

Napoli, Marin non gioca mai: spunta l’intreccio con De Laurentiis

Un nuovo problema subito da risolvere per il ds Manna: arriverà anche l’intervento del presidente De Laurentiis che ha già preso la sua decisione per il futuro di Rafa Marin, ecco la verità da conoscere.

Un investimento di 12 milioni per regalare un nuovo centrale di valore ad Antonio Conte. Ormai l’allenatore azzurro non l’ha utilizzato in Serie A: per lui soltanto minuti collezionati in Coppa Italia contro il Palermo. A gennaio potrebbe arrivare così l’addio: il presidente De Laurentiis ha già avallato la decisione. Per il giovane difensore spagnolo si prospetta anche un ritorno immediato al Real Madrid a gennaio: il club spagnolo è alla ricerca di una valida alternativa dopo i numerosi infortuni per Ancelotti.

L’opzione forse non sarà utilizzata come riportato dal portale TMW: un nuovo intreccio di calciomercato in ottica futura. Spunta il retroscena da urlo in ottica calciomercato: ecco la verità per il futuro del difensore spagnolo.

In poco tempo tutto può cambiare nel mondo del calcio: dalle stelle alle stalle, ma bisognerà farsi trovare pronto anche nelle difficoltà. Il Napoli punterà così per il benessere dei calciatori all’interno dello spogliatoio azzurro: Conte puntare anche sulla coppia dei centrali titolarissimi. Non ha intenzione di cambiare qualche pedina facendo meno danni possibili per puntare di nuovo in alto dopo i due risultati non troppo esaltanti. Ecco la verità assoluta in vista di gennaio.