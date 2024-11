Ufficiale, terzo esonero in 24 ore: l’annuncio

Quanto sta accadendo nel club italiano ha davvero del clamoroso: in un club è arrivato addirittura il terzo esonero in 24 ore e la notizia lascia davvero tutti di stucco. Arriva l’annuncio, con le notizie in questione che lasciano tutti di stucco. Andiamo a vedere per quale motivo e cosa sta accadendo.

Come è noto, il calcio italiano è estremamente delicato e difficile da affrontare per gli allenatori. Nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto, infatti, molto spesso sono i primi ed a volte addirittura gli unici a pagare. Per delle responsabilità che, ovviamente, andrebbero divise tra la dirigenza e lo staff societario tutto.

In tal senso, quanto sta accadendo in un club nostrano ha davvero dell’incredibile. Arriva, infatti, il terzo esonero in sole 24 ore. Un qualcosa davvero di unico ed impressionante, che probabilmente non ha precedenti nella storia del nostro movimento calcistico. Un trittico di annunci che lascia davvero di stucco. Andiamo a vedere per quale motivo.

Terzo esonero in una giornata: arriva l’annuncio

Come è noto, la scelta di un allenatore è un momento sempre molto delicato per un club, dal momento che un errore può avere un peso specifico enorme. Anche per quello che è l’umore della tifoseria. In tal senso, quanto accaduto in una realtà del nostro calcio lascia davvero tutti di stucco. Andiamo a ricostruire questa vicenda rocambolesca.

Il tutto è avvenuto in una piazza storica del nostro calcio, vale a dire il Piacenza, che attualmente milita in Serie D. A causa degli scarsi risultati portati a casa fino a questo momento, è stato sollevato dal proprio incarico Parlato nella giornata di martedì, con l’arrivo al suo posto di Simone Bentivoglio. Fin qui, tutto regolare. Poi, però, il tutto è precipitato.

Ennesimo cambio in panchina in 24 ore: ecco perché

Bentivoglio, infatti, ex calciatore tra le altre del Chievo Verona, la mattina dopo si è dovuto dimettere a causa delle contestazioni da parte dei tifosi, ed ha firmato per questo motivo le dimissioni.

Al suo posto, dunque, è stato richiamato in panchina Rossini, che era stato esonerato solo ad ottobre per gli scarsi risultati ottenuti. Insomma, nel giro di 24 ore la squadra ha avuto tre allenatori diversi: prima Parlato, poi Bentivoglio, infine il ritorno di Rossini.