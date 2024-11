Mercato Napoli, colpo inatteso in difesa: 20 mln e beffa Atalanta

Mercato Napoli, arriva un colpo di scena nella ricerca del difensore da parte dei partenopei. Emerge, infatti, un nome nuovo che sa tanto di colpo inatteso. L’affare è da 20 milioni di euro e può rappresentare una beffa per l’Atalanta, che da tempo si sta muovendo sulle tracce del calciatore in questione.

Gli azzurri si stanno muovendo sul calciomercato internazionale per trovare le giuste occasioni e per puntellare la rosa da consegnare poi nelle mani di Antonio Conte. Che, come spiegato fin dall’inizio della sua avventura con il club partenopeo, deve approvare ogni acquisto ed ogni cessione. E’ stato posto, infatti, totalmente al centro del progetto.

In tal senso, il Napoli sono consapevoli del fatto che bisogna intervenire soprattutto in difesa. E per di più nella zona centrale. Allo stato attuale Amir Rrahmani ed Alessandro Buongiorno, infatti, stanno avendo un rendimento impressionante, ma alle loro spalle Rafa Marin e Juan Jesus non danno le adeguate garanzie.

Mercato Napoli, colpo inatteso in difesa: le ultime

Sono tanti i nomi per il pacchetto arretrato presenti sul taccuino di Giovanni Manna, che da direttore sportivo ha operato fino a questo momento in maniera egregia. In tal senso, spunta un nome nuovo per la difesa di Antonio Conte che può rappresentare un innesto davvero di alto profilo. Andiamo a vedere di che si tratta.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli.it, infatti, il Napoli sta seguendo con particolare attenzione un centrale brasiliano in forza al Santos da cui tutti in Brasile si aspettano grandi cose. Si tratta di Jair Cunha, di cui si parla un gran bene e che potrebbe essere un giocatore da far crescere alle spalle di Rrahmani e di Buongiorno.

Napoli, 20 milioni e beffa Atalanta: affare dal Brasile

Classe 2005, a 19 anni è diventato una colonna del Santos e non a caso ci sono tanti contatti con il Porto e con club della Bundesliga. Attenzione, però, soprattutto alla concorrenza dell’Atalanta, che per Jair Cunha ha offerto già 16 milioni di euro.

Al momento, però, il Santos ha rispedito al mittente questa proposta, dal momento che chiede 20 milioni di euro. Il Napoli, da questo punto di vista, è avvisato. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, con gli azzurri che provando l’affondo potrebbe tentare una beffa anche agli orobici. Ecco le ultime su Ismajli-Napoli.