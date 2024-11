Napoli, KO in Nazionale: un titolare salta il big match

In casa Napoli arrivano notizie non di poco conto. A causa di un infortunio in Nazionale il titolare inamovibile sarà costretto a star fuori per un po’ ed a saltare, di conseguenza, il big match. Allarme, ora, per l’allenatore, che dovrà provare a fare di necessità virtù. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

La sosta per le Nazionali rappresenta da sempre da un lato una occasione per un allenatore per rimettere a posto alcune cose e per tornare su alcuni concetti di ordine tattico. Dall’altro, però, è anche uno spauracchio di tutti gli allenatori, che devono fare i conti con il rischio di vedere dei calciatori andare KO. Ed in casa Napoli in questa stagione già ne sanno qualcosa.

Basti pensare, in tal senso, al caso di Stanislav Lobotka o ai recenti allarmi suonati per Scott McTominay e per Romelu Lukaku. Ma in tal senso, per fortuna, questi due casi sono rientrati. In tal senso, però, per i partenopei arriva una svolta non di poco conto: a causa di un KO in Nazionale il titolare rischia per davvero di saltare il big match.

KO in Nazionale: scatta l’allarme per il tecnico

Lo stress muscolare a cui vengono sottoposti i calciatori negli impegni con le Nazionali è sempre enorme. E le conseguenze sono gli infortuni che capitano ai calciatori. In tal senso, le ultime notizie he arriva vanno proprio in questa direzione. Andiamo a vedere per quale motivo.

Stando a quanto comunicato dalla Lazio sul proprio sito ufficiale, l’infortunio riportato da Nuno Tavares con la Nazionale portoghese è più serio del previsto. Ha riportato, infatti, una lesione di basso grado a carico del semimembranoso della coscia sinistra. E le notizie sui tempi di recupero chiamano in causa proprio il Napoli.

Lazio, Nuno Tavares va KO: a rischio per la sfida al Napoli

Le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno, ma la sensazione è che ci vorranno circa 15 giorni di tempo. E’ a rischio, dunque, per la delicata sfida di Coppa Italia tra la Lazio ed il Napoli.

La sfida in questione è in programma per il 5 dicembre e di conseguenza, soprattutto tenendo conto la delicatezza del momento, difficilmente verrebbe rischiato da Baroni per la Coppa Italia, preservandolo dunque per Serie A ed Europa League.