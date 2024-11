Napoli, accelerata improvvisa: l’azzurro sta per rinnovare

In casa Napoli arriva una svolta importante. Nella trattativa c’è stata una accelerata improvvisa che porta adesso al rinnovo per uno dei pilastri di Antonio Conte. In tal senso, la notizia arriva proprio nel momento in cui tutto sembrava tacere da questo punto di vista. Andiamo a vedere cosa sta succedendo a riguardo.

Se in campo le cose stanno andando per il verso giusto come certificato dal primo posto in classifica, nonostante la recente brutta sconfitta contro l’Atalanta, a livello societario il lavoro è tanto. E vanno sistemate tante cose perché la strada possa diventare per davvero in discesa. A partire dai tanti casi legati ai rinnovi che sono aperti.

I dossier sono diversi e si tratta di elementi centrali nel progetto del Napoli. A partire, ovviamente, dai casi legati a Frank Zambo Anguissa ed Alex Meret fino ad arrivare alla situazione sicuramente più spinosa. Stiamo parlando, chiaramente, di Khvicha Kvaratskhelia. Adesso, però, una accelerata improvvisa può rappresentare una concreta svolta sul fronte rinnovo.

Svolta inattesa: adesso l’azzurro può rinnovare

Per come sta evolvendo il mercato, in senso assoluto, trovare la quadra sta diventando sempre più difficile. E’ una prassi diffusa, ormai, quella di arrivare a scadenza per poi offrirsi al miglior offerente. In tal senso, anche il Napoli non fa eccezione e per questo da mesi vanno avanti le trattative per i tre calciatori prima citati. Dei pilastri per Conte.

In senso assoluto, però, in questa annata per gli azzurri la grande sorpresa è sicuramente Mathias Olivera. La cura Conte gli ha fatto raggiungere degli standard di rendimento impressionanti ed ora, secondo quanto raccontato da CalcioNapoli24, sarebbero già stati avviati i contatti per il suo rinnovo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, accelerata improvvisa per il rinnovo: le ultime a riguardo

Il contratto di Olivera ha durata fino al 2027 e l’obiettivo del Napoli è quello di arrivare ad una scadenza al 2029, adeguandogli ovviamente l’ingaggio che, allo stato attuale delle cose, è pari a 1,4 milioni di euro.

Dopo le ottime cose fatte nell’anno dello Scudetto, Olivera l’anno scorso ha faticato, soffrendo il tracollo generale degli azzurri. Quest’anno è forse il migliore insieme a Buongiorno per rendimento e per costanza. Ed il Napoli vuole premiarlo, al punto che con il suo entourage si è incontrato a Castel Volturno per avviare il discorso. Da parte del calciatore c’è una apertura totale al rinnovo, dal momento che è felice all’ombra del Vesuvio.