Napoli, colpo Chilwell: beffa ADL in Italia

Colpo immediato a gennaio in Serie A per l’inglese Ben Chilwell. Spunta l’intreccio decisivo in Italia, beffa anche per il presidente De Laurentiis

Il ds Manna è al lavoro per nuovi intrecci di calciomercato subito a gennaio. Ben Chilwell è pronto a cambiare squadra dicendo addio al Chelsea: spunta la nuova destinazione in Serie A, beffato anche ADL.

Saranno settimane intense anche in casa Napoli per conoscere i prossimi innesti di qualità da affidare ad Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha chiesto a gran voce colpi di caratura internazionale, ma attenzione alla beffa immediata a gennaio per Chilwell. Il Napoli è pronto a sferrare l’assalto vincente per i nuovi rinforzi decisivi: ecco finalmente la verità da conoscere in vista della sessione invernale di calciomercato. Ben Chilwell è pronto a sbarcare in Serie A: spunta tutta la verità.

Napoli, chiusura per Chilwell: arriva subito a gennaio

La dirigenza partenopea continua a lavorare per puntellare la rosa a disposizione di Conte. Spunta l’intreccio decisivo a gennaio con l’arrivo immediato dell’inglese: ecco il nuovo colpo in Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus ha iniziato ad esplorare la pista che porta al terzino inglese Ben Chilwell. Al Chelsea non riesce a trovare spazio con Enzo Maresca: possibile prestito a gennaio per vestire subito la maglia bianconera. Nelle scorse settimane è stato seguito a lungo anche dal Napoli sempre alla ricerca di profili funzionali in ottica futura.

Il presidente De Laurentiis dovrà virare su altri obiettivi di calciomercato per tornare ad ambire a grandi palcoscenici. Il Napoli è voglioso di arrivare in alto, ma urgono nuovi rinforzi a gennaio. Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo de calcio: in arrivo Chilwell dal Chelsea con la Juventus che è tornata ad interessarsi dopo l’infortunio di Cabal.

Nuovi colpi di caratura internazionale per puntare in alto: la dirigenza bianconera non vede l’ora di puntellare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Un profilo interessante per gennaio in modo tale da rinforzare la retroguardia della Juventus che ha perso anche il brasiliano Bremer per tanti mesi.

Il ds Giuntoli è tornato alla carica per superare così anche De Laurentiis: spunta il nuovo intreccio in Serie A per essere protagonista per il prosieguo della stagione. Ormai ci siamo per la chiusura immediata, un nuovo affare in casa Juventus per sognare in grande.