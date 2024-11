Calciomercato, colpo in Serie A: arriva Tagliafico

Tagliafico è pronto a sbarcare in Serie A: un colpo da urlo per puntare in alto, ecco l’intreccio decisivo in ottica futura. Ormai ci siamo per il nuovo affare

La Serie A continua a monitorare attentamente i prossimi colpi di calciomercato. Le big d’Italia sono alla ricerca di validi difensori e terzini per puntellare le rispettive rose a disposizione: ecco il nuovo intreccio da urlo.

La dirigenza partenopea è al lavoro per nuovi innesti di qualità da ufficializzare nella sessione invernale di calciomercato. Il Napoli intende puntare in alto andando a puntellare la rosa di Antonio Conte. Saranno settimane decisive per conoscere così il futuro della squadra partenopea che intende consolidare il primato in classifica: spunta la pazza idea Tagliafico in Serie A monitorato a lungo anche dal Napoli.

Calciomercato, Tagliafico subito a gennaio: sbarca in Italia

Un nuovo colpo di calciomercato a gennaio: il terzino argentino è pronto a volare subito in Serie A per vivere una nuova avventura entusiasmante in Italia.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Juventus è pronta a chiudere l’affare Tagliafico per rinforzare la retroguardia bianconera dopo gli infortuni di Bremer e Cabal. Il terzino argentino non vede l’ora di cambiare aria dicendo addio subito al Lione. In passato è stato seguito anche dal Napoli per la corsia sinistra, ma ora è pronto a sbarcare subito in Italia.

Saranno settimane decisive per chiudere subito i prossimi affari di calciomercato. Il ds Manna è molto attivo in vista della sessione invernale di gennaio: ha svelato anche di pensare a qualche occasione che faccia al caso di Antonio Conte.

L’allenatore azzurro è molto concentrato sulle prossime sfide di campionato per consolidare così la prima posizione in classifica. L’obiettivo resta quello di tornare a vivere notti magiche in Champions League: il sogno si chiama invece Scudetto. La Juventus può subito chiudere il colpo Tagliafico per rinforzare la rosa a disposizione di Motta che sta continuando a perdere pezzi in difesa.

Un momento decisivo per pensare ai prossimi affari di calciomercato a gennaio: il ds Giuntoli vuole avere la meglio per regalare nuovi colpi all’allenatore bianconero. Ormai ci siamo per la chiusura definitiva del colpo Tagliafico: gennaio è alle porte così come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. L’affare sarà finanziato anche dalla cessione di Fagioli finito nel mirino del PSG: tutto può succedere.