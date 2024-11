Napoli, Conte ordina il ritiro: c’è un problema

Il Napoli continua a lavorare duramente a Castel Volturno: spunta un nuovo problema, Conte vuole portarli subito in ritiro a Pozzuoli. La verità

Un momento particolare per risolvere alcune problematiche in casa Napoli. Spunta il dettaglio a sorpresa in vista della prossima sfida di campionato: Conte ha imposto il ritiro, ecco la sua motivazione come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino.

Antonio Conte vuole tornare alla vittoria contro la Roma dopo i risultati poco entusiasmanti contro Atalanta e Inter. La squadra azzurra vuole raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League senza perdere terreno: un nuovo punto di partenza per la squadra di Conte in vista della prossima sfida contro la Roma. Claudio Ranieri è arrivato da pochi giorni cercando di incidere subito all’interno dello spogliatoio giallorosso che ha vissuto mesi infernali con il doppio cambio di allenatore. Spunta il ritiro imposto dall’allenatore del Napoli: ecco tutta la verità.

Napoli, Conte pensa alla Roma: spunta il problema

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino Antonio Conte ha pensato di fare il ritiro pre-partito, ma il club partenopeo l’ha tolto per le sfide di domenica alle 18. Ora la macchina organizzativa del Napoli si è messa subito in moto per ritrovarsi sabato sera all’Hotel di Pozzuoli. L’obiettivo comune è quello di trionfare nuovamente al Maradona dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta: servono i tre punti per consolidare la prima posizione in classifica.

Tutto può cambiare rapidamente in casa Napoli con la rivoluzione del pre-gara: soltanto nelle prossime ore si conoscerà la decisione del club partenopeo. Conte vuole vivere intensamente le ore precedenti alla super sfida contro la Roma: ha già in mente la formazione da mandare in campo contro i giallorossi. Ci sarà Romelu Lukaku dal primo minuto così come McTomimay: nessuna brutta notizia è stata confermata in casa azzurra.

Una nuova mossa strategica per arrivare così a vincere nuovamente davanti al pubblico amico. I tifosi del Napoli hanno esaltato finora l’operato di Antonio Conte che è pronto a consolidare la prima posizione in classifica: il ritiro potrebbe servire per fare ancora di più l’amalgama dopo una sconfitta e un pareggio.

Spunta la nuova idea dell’allenatore azzurro che non vuole ulteriori cali di tensione: il Napoli vuole puntare in alto per essere protagonista in Serie A fino al termine della stagione. Ormai ci siamo: la decisione sarà presa nelle prossime ore.