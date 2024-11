Napoli, Conte rivoluziona la difesa: giocherà titolare

Il Napoli non vede l’ora di scendere in campo al Maradona: Conte vuole tornare alla vittoria, spunta la mini rivoluzione in difesa

Saranno giorni intensi in casa azzurra. L’obiettivo è quello di tornare a vincere in Serie A dopo la sconfitta contro l’Atalanta e il pari a San Siro contro l’Inter. Conte si affiderà a Romelu Lukaku e Scott McTominay: i due calciatori azzurri sono tornati acciaccati dagli impegni con le rispettive Nazionali, ma ci sarà un cambio in difesa.

Una nuova idea di formazione in vista del big match al Maradona contro i gialorossi. Spunta una mini rivoluzione in difesa: ecco il motivo. Conte è tornato a lavorare duramente a Castel Volturno per cercare di mettere in difficoltà la squadra giallorossa: pronto il nuovo undici di partenza per superare l’ostacolo giallorosso.

Napoli, le scelte di Conte contro la Roma: la motivazione

Saranno ore frenetiche per conoscere le prossime mosse di formazione di Conte: l’edizione de La Repubblica le ha subito anticipate in vista della super sfida contro la Roma.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Antonio Conte sta pensando ad un nuovo cambio in difesa: giocherà Spinazzola dal primo minuto visto che Olivera è tornato tardi dagli impegni con l’Uruguay.

Ora l’ex Roma potrebbe mettersi in mostra proprio contro la sua ex squadra: in settimana è stato avvistato anche nella Capitale per pranzare con i suoi amici Cristante e Mancini. Un legame affettivo al di là del terreno di gioco, ma ora vuole tornare a dimostrare tutto il suo valore sulla fascia sinistra.

Conte cercherà così di variare anche strategie di gioco. L’attaccante belga del Napoli sta andando in difficoltà a ricevere soltanto la palla di spalle: l’allenatore del Napoli ha già in mente le idee in vista della super sfida contro la Roma. Ritroverà un amico di vecchia data come Claudio Ranieri, tornato in panchina dopo la sua ultima esperienza con il Cagliari.

I giallorossi renderanno cara la pelle dopo aver trascorso mesi infernali con il doppio cambio di allenatore: non sarà una gara semplice per Conte, ma l’allenatore azzurro cercherà di affidarsi così a Spinazzola sulla fascia sinistra. Il terzino italiano vorrebbe anche tornare in Nazionale, ma la concorrenza è ormai agguerrita oggi per quel ruolo. Una nuova mini rivoluzione in casa Napoli per la sfida contro la Roma.