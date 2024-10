Mercato Napoli, doppio colpo dal Chelsea: beffa per il Milan

Mercato Napoli, i partenopei in vista di gennaio possono piazzare a sorpresa un doppio colpo che arriva direttamente dal Chelsea. E si tratta di una beffa non di poco conto per il Milan, che da tempo si stava muovendo sulle tracce di uno di questi due calciatori. Andiamo a vedere le ultime.

Il Napoli a gennaio, se tutto andrà secondo i piani, proverà a colmare le ultime lacune che sono rimaste in questa rosa dopo una sessione estiva di calciomercato davvero impressionante. Mai il presidente De Laurentiis si era spinto tanto in là, sia in termini di cifra spesa sia per quel che riguarda l’età media degli acquisti. Tutti calciatori affermati e pronti.

L’appetito, però, viene mangiando, dal momento che la squadra al momento occupa il primo posto in classifica e non può non fare più di un pensierino al discorso relativo allo Scudetto. In tal senso, adesso il Napoli pare abbia messo nel mirino un duplice colpo dal Chelsea che può davvero rappresentare un salto di qualità notevole.

Mercato Napoli, azzurri al lavoro per il doppio colpo dal Chelsea

Il primo nome in questione è senza ombra di dubbio quello del terzino sinistro Ben Chilwell. Classe 1996, è al quinto anno al Chelsea ma il poco spazio trovato fino a questo momento con Enzo Maresca lo sta spingendo verso la cessione. Il Napoli, come raccontato da diverso tempo, lo segue. Ma emerge anche un nome a sorpresa.

Si tratta di Carney Chibueze Chukwuemeka, roccioso centrocampista centrale del Chelsea che già questa estate è stato seguito con vivo interesse da parte del Napoli. A parlare di questo nome per gli azzurri è Domenico Manfredi, editore di OCW sport, che spiega come si tratterebbe di un profilo molto utile alla squadra di Antonio Conte.

Napoli, occhi tra i Blues: beffa in arrivo per il Milan?

Anche il Milan si sta muovendo sulle sue tracce dal momento che ha bisogno di un calciatore così, ma secondo Manfredi il profilo in questione sarebbe più utile al Napoli che ai rossoneri.

Nel momento in cui il Napoli per davvero dovesse decidere di tornare alla carica per Carney Chukwuemeka allora si tratterebbe di una autentica beffa per il Milan, che sta lavorando in sordina per provare a far abbassare il prezzo al Chelsea. Le prossime settimane potrebbero essere già decisive.