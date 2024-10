Zidane nuovo allenatore: esonero e firma in arrivo

Dopo una lunga attesa, Zinedine Zidane finalmente è pronto a tornare in panchina. Il tecnico francese è finito nel mirino del top club che da tempo valuta l’esonero dell’attuale tecnico. In tal senso, l’allenatore sembra davvero prossimo alla firma e si tratta di un importante colpo di scena. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il tecnico francese fino a questo momento ha scelto un percorso in termini di carriera davvero molto particolare. Unico nel suo genere. Fino a questo momento, pur avendo vinto tantissimo, ha allenato sempre e solo il Real Madrid, nonostante la pioggia di proposte che per lui arrivano praticamente ogni estate. Tutte rigettate al mittente.

Si ha la netta sensazione, infatti, che Zinedine Zidane si muova solo laddove ci sono le condizioni per potersi esprimere al meglio. Altrimenti aspetti una nuova soluzione. In tal senso, adesso sta per arrivare una svolta non di poco conto. E’ pronto a tornare in panchina ed un club vuole dargli questa possibilità dopo aver esonerato l’attuale tecnico.

Il tecnico francese pronto a tornare in panchina

Ha allenato il Real Madrid in due momenti differenti. Prima dal 2016 al 2018, e poi successivamente dal 2019 al 2021. In poco più di quattro anni e mezzo da allenatore, però, ha conquistato 11 trofei, terzo nella classifica dei tecnici più vincenti nella storia dei galacticos. In tal senso, un curriculum del genere non può non fare tanta gola.

Per questo motivo, stando a quanto raccontato da Fichajes.net, il Manchester United, che da tempo sta seriamente valutando l’ipotesi di sollevare dal proprio incarico ten Hag per i risultati deludenti, sta procedendo nei contatti e nei colloqui proprio per Zinedine Zidane, per fare di lui il nuovo allenatore di questo club da troppi anni in difficoltà.

Zidane firma col top club: passi in avanti in questa direzione

Per la prima volta da quando ha lasciato le merengues Zidane ha aperto a questa possibilità, dal momento che è attratto dalla sfida di riportare un club così blasonato ai vertici del calcio.

In tal senso, sembra perdere sempre più terreno l’ipotesi di vederlo, nelle vesti di commissario tecnico, alla guida della Nazionale francese. Sembra tracciata la strada: Zidane viaggia verso il Manchester United. Ed i tifosi dei Red Devils lo stanno aspettando in trepidante attesa.