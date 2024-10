Infortunio Meret, tegola per Conte: cambiano i tempi di recupero

Infortunio Meret, in casa Napoli continua ad esserci apprensione per le condizioni del portiere dei partenopei ed in tal senso per Conte non può non rappresentare una tegola. Adesso per lui cambiano i tempi di recupero ed andiamo a vedere quali sono ora le possibili date per il rientro.

In questo avvio di stagione il portiere ex Udinese e SPAL è stato sicuramente tra i migliori in casa Napoli, dal momento che spesso è risultato essere provvidenziale con i suoi interventi. Emblematiche, in tal senso, le partite contro il Cagliari e contro il Parma, in cui la situazione si stava facendo davvero complicata ed alla fine si è vinto. Soprattutto grazie a lui.

Nella sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, però, per lui è arrivato un brutto KO che lo ha frenato proprio in uno dei suoi momenti migliori. E’ stata sicuramente una tegola per Antonio Conte ed ora arrivano delle novità relative ai tempi di recupero. Andiamo a vedere dunque quali sono le ultime notizie in tal senso.

Infortunio Meret: come sta ora il portiere?

Anche oggi contro l’Empoli tra i pali ci sarà ancora Elia Caprile, alla quarta partita di fila se si tiene in considerazione anche l’esordio a gara in corso contro la Juventus. Si sperava di poter recuperare l’ex Udinese, ma così non è stato e, considerando anche la natura dello stop (muscolare) meglio non rischiare.

A parlare delle sue condizioni è il quotidiano Corriere dello Sport oggi in edicola, che spiega come siano cambiati i tempi di recupero. Sembrava, infatti, potesse farcela per Empoli, ma alla fine Meret tornerà al suo posto tra i pali della porta del Napoli nella sfida dello stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce.

Tempi di recupero Meret, le ultime notizie da Castel Volturno

Insomma, il suo infortunio è stato sicuramente una tegola per Antonio Conte, ma la situazione emergenziale, per così dire, sta per volgere al termine. Contro il Lecce dunque tornerà Meret tra i pali a meno di clamorosi colpi di scena.

Per Caprile quella di oggi non sarà una partita come le altre, dal momento che affronterà il suo recente passato, visto che l’anno scorso è stato in prestito, facendo per giunta molto bene, proprio ad Empoli. Inizia il conto alla rovescia per lui e per tutto il Napoli.