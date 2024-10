Vice Lukaku, Conte spiazza tutti: bocciati due azzurri, ecco chi sarà

In casa Napoli tiene ancora banco la questione relativa al vice Lukaku. In tal senso, arriva la mossa a sorpresa da parte di mister Antonio Conte, che boccia sia Giovanni Simeone che Giacomo Raspadori. Ecco, in tal senso, su chi è ricaduta la scelta. Andiamo a vedere adesso che cosa cambia in generale.

Il belga, come era facile immaginare sin dall’arrivo di Antonio Conte al Napoli, è diventato un elemento imprescindibile per questa squadra. Il tecnico ex Chelsea e Juventus lo considera il prototipo del centravanti perfetto per quelle che sono le sue esigenze e costruisce la manovra della sua squadra sulla sua fisicità e sul suo lavoro sporco.

Chiaramente, però, questo lo rende difficilmente sostituibile e non essendo più giovanissimo non si tratta necessariamente di una buona notizia. Servono, infatti, dei calciatori pronti a dargli il cambio in caso di necessità. Da questo punto di vista, a quanto pare, arriva una scelta a sorpresa di Conte, che ha bocciato sia Raspadori che Simeone.

Alternativa al belga, bocciati sia Simeone che Raspadori

Nei pochi minuti fin qui ottenuti, sia l’argentino che il talento azzurro hanno faticato ad esprimersi ed a convincere Antonio Conte. Che, infatti, anche in chiave di calciomercato pare abbia seriamente messo gli occhi su Bonny del Parma. Bisogna però pensare anche al presente ed in tal senso arriva una potenziale scelta inattesa.

Secondo l’analisi fatta dal noto giornalista di Sky Sport Fabio Caressa sul suo canale Youtube, infatti, il vice Lukaku, per le sue caratteristiche e per il lavoro che può fare, nel Napoli non saranno né Simeone né Raspadori ma Scott McTominay. E si tratterebbe, se confermato, di una scelta a dir poco forte ed inattesa.

Vice Lukaku, mossa a sorpresa da parte di Antonio Conte

Lo scozzese, per amor del vero, già qualche altra volta ha giocato da riferimento offensivo. Secondo Caressa la scelta potrebbe ricadere su di lui dal momento che ha la stessa fisicità e la medesima capacità di andare in profondità.

In assenza di Lukaku, dunque, potrebbe a quanto pare agire McTominay da riferimento offensivo, con Giacomo Raspadori che andrebbe poi a collocarsi alle sue spalle. Ed ecco perché, forse, si parla sempre più di una cessione di Simeone, dal momento che per lui non ci sarebbe più spazio.