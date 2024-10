Juventus, Douglas Luiz rapinato a casa: il valore del bottino

Dopo quanto accaduto ai calciatori del Napoli, anche Douglas Luiz della Juventus, in quel di Torino, fa i conti con un episodio spiacevole. Rapina in casa, con il valore del bottino che è stato portato via che fa davvero venire i brividi. Andiamo a vedere che cosa è successo ed ulteriori dettagli a riguardo.

L’avventura del centrocampista ex Aston Villa alla Juventus, iniziata nell’entusiasmo collettivo per un calciatore di assoluto valore, è proseguita molto male fino a questo momento. Il giocatore, infatti, non ha giocato con la giusta continuità ed anche ieri nella sfida contro la Lazio non ha brillato.

Anzi, al contrario ha fatto parlare di sé solo ed esclusivamente per due giocate che potevano costargli il rosso. Su tutte il pugno rifilato a Patric e che, inspiegabilmente, non è stato punito dall’arbitro, neanche con l’ausilio del VAR. Durante la gara, però, in casa sua, è successo di peggio: è stata infatti svaligiata completamente la sua abitazione.

Rapina in casa per il centrocampista della Juventus: la ricostruzione

E’ stata una notte da incubo per il centrocampista brasiliano, che non ha fatto in tempo a mettere insieme i pezzi dopo una partita estremamente faticosa che ha dovuto fare i conti con una immagine orribile. La sua casa messa sottosopra e privata di oggetti di enorme valore da parte di alcuni malviventi.

A raccontare i dettagli di questa vicenda assolutamente da condannare è il quotidiano “La Gazzetta dello Sport“, infatti, che spiega come al rientro a casa Douglas Luiz l’ha trovata a soqquadro e sono stati portati via 11 orologi per un valore complessivo superiore ai 500mila euro ed anche alcune collane preziose della moglie, giocatrice della Juventus Women ed anche lei fuori casa per impegni con il club.

Juventus, rapinato Douglas Luis: il valore del bottino

La cifra che è stata sottratta a Douglas Luiz ed alla sua famiglia fa venire i brividi ed ovviamente è stato un colpo studiato ed eseguito, apparentemente, in maniera impeccabile. Chiaramente, adesso, come è normale che sia, le autorità stanno cercando di vederci chiaro.

Sono intervenute, infatti, sia la Scientifica che la Polizia per raccogliere le impronte e tutte le informazioni che possano essere utili per le indagini. Una nottata da dimenticare per Douglas Luiz, con l’episodio che non può non far pensare a quanto accaduto di recente a Napoli ad altri due brasiliani, vale a dire David Neres e Juan Jesus.