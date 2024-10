ADL apre all’addio di Kvara: scelto il sostituto

Il futuro di Kvaratskhelia è sempre più lontano da Napoli. ADL apre all’addio e Manna presto potrebbe chiudere con il sostituto

Il messaggio di ADL a Kvaratskhelia è molto chiaro: il rinnovo solo alle nostre condizioni. Il presidente del Napoli non ha intenzione di fare eccezioni e ribadisce ai microfoni di Sky Sport che da parte della società partenopea non ci sarà nessun cambio di posizione. “Se deciderà di non rinnovare, ce ne faremo una ragione“, queste le parole molto chiare del numero uno degli azzurri. Ad oggi, quindi, l’ipotesi di un addio del georgiano non è assolutamente da escludere e se il giocatore è quello visto per larghi tratti contro l’Empoli, la squadra di Conte perderebbe davvero poco.

Naturalmente la partenza di Kvaratskhelia costringerebbe il Napoli a dover andare a caccia di un sostituto. I nomi sul taccuino di Manna sono diversi, ma c’è un profilo che piace da tempo ed è stato già sondato poco prima del calciomercato estivo. Una ipotesi da tenere in considerazione soprattutto per il georgiano dovessero arrivare dei soldi molto importanti.

Calciomercato Napoli: caccia al sostituto di Kvara, c’è un nome

Conte non si priverebbe mai di un calciatore come Kvaratskhelia, ma in questo momento sembra esserci una sorta di gelo tra il Napoli e il giocatore. Le distanze sul rinnovo ci sono e ad oggi i partenopei non hanno intenzione di accontentare le richieste del georgiano. Per arrivare ad un accordo deve fare proprio il numero 77 azzurro un passo indietro. Per questo motivo l’ipotesi più probabile è quella di una cessione durante il calciomercato estivo. Partenza che costringerebbe Manna a trovare un sostituto.

La scorsa estate si è parlato di un possibile arrivo di Chiesa, ma naturalmente ora il Liverpool difficilmente darebbe il via libera a questa operazione. Ed ecco che potrebbe tornare in auge un nome che il Napoli ha già sondato poco prima dell’inizio della scorsa sessione di calciomercato: Pedro Goncalves dello Sporting Lisbona. Il giocatore ha una clausola di 80 milioni di euro e i soldi della cessione di Kvaratskhelia potrebbero consentire a Manna di piazzare questo colpo.

La strada è comunque molto lunga fino a giugno e non sono escluse delle novità. Il Napoli proverà fino all’ultimo di rinnovare con Kvaratskhelia visto che è una richiesta importante di Conte. Ma se questo non dovesse arrivare, il nome di Goncalves potrebbe ritornare ben presto di moda per i partenopei.