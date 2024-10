Napoli: problema Gilmour, Conte dice tutto in diretta

L’esordio di Gilmour non è stato sicuramente dei migliori. C’è un problema che Conte ha analizzato nei dettagli nel post partita

In attesa di capire meglio i tempi di recupero di Lobotka, la cabina di regia del Napoli è affidata a Gilmour. In Coppa Italia contro il Palermo non aveva dato una grandissima impressione e diciamo che la situazione non è cambiata in questo esordio in campionato ad Empoli. Una bocciatura netta da parte dei tifosi soprattutto dopo il primo tempo. Nella ripresa è cresciuto leggermente, ma nel complesso si è sentita la mancanza dello slovacco.

Nella post partita il tema Gilmour è stato affrontato da Antonio Conte ai microfoni di Dazn. Il tecnico leccese ha analizzato la prestazione dello scozzese ammettendo un problema. Naturalmente anche lui si attende un salto di qualità importante dall’ex Brighton per non far pesare ancora di più l’assenza di un giocatore del calibro di Lobotka.

Napoli: bocciato Gilmour? Le parole di Conte

Che Gilmour non è Lobotka lo sappiamo tutti. Lo slovacco in questo Napoli è imprescindibile e nessuno si aspetta dallo scozzese lo stesso rendimento del suo compagno di reparto. Ma di certo da parte dei tifosi e di Conte le aspettative nei confronti dell’ex Brighton sono alte e la prestazione contro l’Empoli non ha convinto. Non sono mancate le critiche soprattutto dopo un primo tempo fuori completamente dal gioco.

Anche Conte nel post partita ha confermato una prestazione sotto le aspettative da parte del giocatore scozzese. “E’ stato un po’ timido“, l’ammissione del tecnico ai microfoni di Dazn dopo Empoli–Napoli. Tutti si aspettano molto di più dal centrocampista e la speranza è che con il Lecce possa tornare quello che tutti noi abbiamo visto in Premier. Perché solo in questo modo si può dire di avere un sostituto di livello di Lobotka e magari permettere allo slovacco di rifiatare un po’ di più.

Per il momento, però, le prestazioni non convincono. Al Castellani l’assenza di Lobotka si è sentita specialmente nel primo tempo. Ora le prossime partite rappresentano una sorta di crocevia. In caso di un mancato cambio di passo, non è da escludere che in estate si possano fare delle riflessioni. l momento, comunque, non è una priorità e Conte punta molto su di lui e lo ha ammesso in più di un’occasione sia pubblicamente che privatamente.